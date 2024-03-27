В нацпарке Бурятии состоялись «Зимние забавы в Чивыркуе»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как прошёл зимний праздник на Байкале



На прошлой неделе в Бурятии, в Забайкальском национальном парке прошёл праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». В посёлке Курбулик собрались любители активного отдыха на природе.



По традиции первыми приехали рыбаки – участники соревнований «Чивыркуйская рыбалка». Ранним утром около 40 человек вместе с судьями конкурса отправились на подготовленную площадку. В числе участников были взрослые и дети от 7 до 76 лет.



Популяция окуня в Чивыркуйском заливе не пострадала: вес улова всех участников по итогу составил 167 грамм. Победителем стал Александр Шангин, житель села Уро, поймавший самую крупную рыбу весом в 46 грамм. Ему достался главный приз. Самая маленькая рыбка (20 грамм) тоже поймана уринкой Екатериной Грицковой.



Среди всех рыбаков наиболее приметным стал Зорикто Гатапов из села Баргузин, приехавший на праздник в традиционном костюме бурятского народа. За свой яркий патриотичный образ он тоже стал победителем в одной из номинаций «Чивыркуйской рыбалки», а также успел внести свою лепту в программу всего праздника: провёл мастер-класс по разбиванию хребтовой кости.



Желающим размяться после рыбалки предложили поучаствовать в конкурсе «Чивыркуйская вартушка». На трассы с препятствиями вышли 15 пар. Лучший результат и в этом конкурсе показали уринцы: 38 секунд. Второе (39 секунд) и два третьих (43 секунды) места достались жителям посёлка Усть-Баргузин.



Участники конкурса-дефиле «Заповедный карнавал» в этом году сосредоточились на костюмах героев из русских народных сказок и российско-советских мультфильмов. За высокий исполнительский уровень и большое внимание к аудитории в числе победителей оказались жительницы села Баргузин в образах Василисы Прекрасной и Бабы Яги. Второе и третье место разделили герои мультфильмов «Ну, погоди!» (0+) и «Маша и медведь» (0+).



За лучшие костюмы была отмечена команда «Щучки» из Улан-Удэ, а за оригинальное актёрское мастерство – коллектив Джергинского заповедника за выступление по мотивам сказки «Буратино».



- Новый для нас конкурс «Байкальский метлобол» получил ошеломительный успех. Накал страстей и эмоций разносился далеко за пределы площадки: зрители и участники громко поддерживали своих родных и близких, радовались за победителей и подсказывали расположение буквально летающих под ногами шаров, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». - В пылу азарта не обошлось без поломки инвентаря (слишком хрупким он оказался в сравнении с желанием наших команд победить в этом конкурсе) и даже споров с судьями.



Первое место получила команда «Баргуты» (с. Баргузин), второе – «Уринцы» (с. Уро), а третье – «Джерга 2» (с. Курумкан, вновь отличилась команда Джергинского заповедника). Кроме всех, жюри отметили смелых юных метлобольцев из «Ангары» (сборная п. Курбулик и п. Усть-Баргузин) и нарядных представительниц команды «Кокошники» (г. Улан-Удэ).



