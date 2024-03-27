Образовательное учреждение в Бурятии уличили в «дроблении» закупки

Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности



Прокуратура Баргузинского района выявила нарушения закона при закупках в одном из образовательных учреждений, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что в нарушение закона учреждением заключено несколько договоров на выполнение работ без проведения конкурентных процедур, в отдельных случаях у одного поставщика в один период времени, что является искусственным «дроблением» закупки, - говорится в сообщении.



Отмечается, что виновное должностное лиц привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения поставщика, если определение должно осуществляться путём проведения конкурса или аукциона».

