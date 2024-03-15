Выступили осуждённые из кружка «Самоцветы»
Осуждённые улан-удэнской колонии-поселения №3 приняли участие в первом этапе Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осуждённых «Калина красная».
В отборочном туре участвовали осуждённые, состоящие в кружке «Самоцветы», которые показали жюри свои вокальные таланты.
- Стоит отметить, что данный конкурс проводится во всех исправительных учреждениях региона, материалы победителей от учреждений направляются в территориальное управление пенитенциарного ведомства для выявления победителей и дальнейшего перенаправления во ФСИН России, где специалисты - эксперты фонда «Калина красная» определяют финалистов конкурса, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Мероприятие проводится ежегодно.
В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
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