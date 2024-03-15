В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Выступили осуждённые из кружка «Самоцветы»



Осуждённые улан-удэнской колонии-поселения №3 приняли участие в первом этапе Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осуждённых «Калина красная».



В отборочном туре участвовали осуждённые, состоящие в кружке «Самоцветы», которые показали жюри свои вокальные таланты.



- Стоит отметить, что данный конкурс проводится во всех исправительных учреждениях региона, материалы победителей от учреждений направляются в территориальное управление пенитенциарного ведомства для выявления победителей и дальнейшего перенаправления во ФСИН России, где специалисты - эксперты фонда «Калина красная» определяют финалистов конкурса, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Мероприятие проводится ежегодно.

