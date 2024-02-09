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На марафоне-концерте в Гусиноозёрске собрали 450 тысяч в поддержку СВО

На марафоне-концерте в Гусиноозёрске собрали 450 тысяч в поддержку СВО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Концерт открыла минута молчания

7 февраля в доме культуры «Шахтёр» города Гусиноозёрск прошёл марафон-концерт «Мы с вами» в поддержку жителей Донецка, Белгорода, Лисичанска и участников СВО. На него были приглашены матери, жёны, дети участников СВО и сами бойцы, приехавшие в отпуск.

- Эти теракты унесли жизни ни в чем не повинных людей, детей, женщин, стариков - порядка ста человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших, мы скорбим вместе с вами. Это трагедия для всей России. Это трагедия для каждого из нас - для нас нет чужой беды. Дорогие дончане, белгородцы, лисичанцы - мы с вами! И нас не запугать! Мы живём в великой многонациональной стране, мы едины, в этом наша сила! Победа будет за нами! – начал концерт ведущий.

Концерт открыла минута молчания в память о жертвах террористических актов в Донецке, Белгороде и Лисичанске.

В программе прозвучали песни и стихотворения в исполнении солиста ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота России Дугара Бадмажапова, солиста Бурятского Государственного Академического театра оперы и балета им. Гомбо Цыдынжапова Дмитрия Барташкина, студента колледжа искусств им. Петра Чайковского Михаила Зурбанова и других артистов.

- С нами связался Дугар с предложением организации благотворительного концерта. Дорогого стоит, когда выпускник нашей местной средней школы добился успеха и выступает с такими инициативами. В день проведения концерта многие организации района откликнулись и направили денежные средства в фонд. Мы непобедимы! - отметила первый заместитель руководителя АМО «Селенгинский район» Светлана Бубеева

В рамках концерта собрано более 450 тысяч рублей, но марафон ещё продолжается. Все средства, собранные на марафоне-концерте «Мы с вами» направлены в фонд «Своих не бросаем» на поддержку земляков-участников СВО и жителей пострадавших городов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия марафон концерт СВО

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