Минтранс РФ: Льготы на авиаперелёты для жителей Дальнего Востока сохранят в полном объёме

На них потратят почти 16 млрд

Глава Минтранса России Виталий Савельев доложил президенту страны 17 января на совещании по итогам поездки Владимира Путина на Дальний Восток об организации авиаперевозок и развитии транспортной инфраструктуры в регионе. Он отметил, что увеличение объёма пассажирских перевозок являются первостепенной задачей для минтранса.

За 2023 год по дальневосточным маршрутам было перевезено более 10 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за 2022 год. Наблюдается стабильный рост пассажиропотока. За десятилетний период годовой рост объёмов перевозок составил более 5%.

В настоящее время субсидирование авиаперевозок осуществляется по трём направлениям:

- развитие региональной маршрутной сети;

- обеспечение доступности воздушных перевозок для наименее социально защищенных категорий населения;

- поддержка единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Действие всех программ субсидирования авиаперевозок сохранено в полном объёме в 2024 году. Суммарно в России на них выделено более 25 млрд рублей, более 60% которых будет направлено на перевозки на Дальнем Востоке.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил 17 января, что субсидируемый тариф Улан-Удэ – Москва составляет в 2024 году для зарегистрированных в Бурятии 9150 рублей. Правда, количество мест по такому тарифу на каждом рейсе ограничено.

В 2024 году в число субсидируемых рейсов из столицы Бурятии, как сообщал «Байкал-Daily», вошли полёты в Горно-Алтайск, Иркутск, Томск, Кызыл, Южно-Сахалинск, а также между Красноярском и Таксимо и Красноярском и Нижнеангарском.

Авиация в ДФО будет жить



Виталий Савельев сообщил, что по поручению президента разработан проект комплексного плана развития воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 6 объектов:

- 4 взлётно-посадочные полосы в Охотске, Беринговском, Мирном и Полярном;

- 2 объекта инфраструктуры в Магадане и Олекминске.

В 2023 году завершена модернизация инфраструктуры аэропорта Якутск.

Вскоре планируется оснастить аэродром Южно-Курильска светосигнальным оборудованием по I категории захода на посадку. Финансирование этих работ предусмотрено Госкорпорацией по организации воздушного движения. Эти мероприятия позволят принимать воздушные суда в сложных метеоусловиях.