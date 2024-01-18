18 января

17 января

Популярное

Минтранс РФ: Льготы на авиаперелёты для жителей Дальнего Востока сохранят в полном объёме

Минтранс РФ: Льготы на авиаперелёты для жителей Дальнего Востока сохранят в полном объёме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

На них потратят почти 16 млрд

Глава Минтранса России Виталий Савельев доложил президенту страны 17 января на совещании по итогам поездки Владимира Путина на Дальний Восток об организации авиаперевозок и развитии транспортной инфраструктуры в регионе. Он отметил, что увеличение объёма пассажирских перевозок являются первостепенной задачей для минтранса.

За 2023 год по дальневосточным маршрутам было перевезено более 10 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за 2022 год. Наблюдается стабильный рост пассажиропотока. За десятилетний период годовой рост объёмов перевозок составил более 5%.

В настоящее время субсидирование авиаперевозок осуществляется по трём направлениям:

- развитие региональной маршрутной сети;

- обеспечение доступности воздушных перевозок для наименее социально защищенных категорий населения;

- поддержка единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Действие всех программ субсидирования авиаперевозок сохранено в полном объёме в 2024 году. Суммарно в России на них выделено более 25 млрд рублей, более 60% которых будет направлено на перевозки на Дальнем Востоке.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил 17 января, что субсидируемый тариф Улан-Удэ – Москва составляет в 2024 году для зарегистрированных в Бурятии 9150 рублей. Правда, количество мест по такому тарифу на каждом рейсе ограничено.

В 2024 году в число субсидируемых рейсов из столицы Бурятии, как сообщал «Байкал-Daily», вошли полёты в Горно-Алтайск, Иркутск, Томск, Кызыл, Южно-Сахалинск, а также между Красноярском и Таксимо и Красноярском и Нижнеангарском.

Авиация в ДФО будет жить

Виталий Савельев сообщил, что по поручению президента разработан проект комплексного плана развития воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 6 объектов:

- 4 взлётно-посадочные полосы в Охотске, Беринговском, Мирном и Полярном;

- 2 объекта инфраструктуры в Магадане и Олекминске.

В 2023 году завершена модернизация инфраструктуры аэропорта Якутск.

Вскоре планируется оснастить аэродром Южно-Курильска светосигнальным оборудованием по I категории захода на посадку. Финансирование этих работ предусмотрено Госкорпорацией по организации воздушного движения. Эти мероприятия позволят принимать воздушные суда в сложных метеоусловиях.
авиация ДФО пассажиропоток минтранс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Редкость для российских городов»: В столице Бурятии появятся «Богатыри»
«Редкость для российских городов»: В столице Бурятии появятся «Богатыри»
Общество, 18.01.2024
В Улан-Удэ скоро начнут курсировать большие двухсекционные трамваи
В Бурятии наркоманку лишили водительских прав
В Бурятии наркоманку лишили водительских прав
Общество, 18.01.2024
Женщина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных
В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных
Общество, 18.01.2024
Они устроят для этого специальный обряд
Скандал вокруг концерта Орбакайте в Улан-Удэ набирает нешуточные обороты
Скандал вокруг концерта Орбакайте в Улан-Удэ набирает нешуточные обороты
Общество, 18.01.2024
Против него выступили «Боевое братство» и Общественная палата Бурятии
На реке в райцентре в Бурятии начали пилить лёд
На реке в райцентре в Бурятии начали пилить лёд
Общество, 18.01.2024
Частный сектор в Тарбагатае спасают от затопления
На Крещение в Бурятии оборудуют 17 купелей
На Крещение в Бурятии оборудуют 17 купелей
Общество, 18.01.2024
Пунктов обогрева будет столько же
В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию
В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию
Общество, 18.01.2024
Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «боулдеринг» и «скорость»
В Бурятии сегодня морозно
В Бурятии сегодня морозно
Общество, 18.01.2024
В Улан-Удэ до 19 градусов мороза 
Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою
Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою
Общество, 17.01.2024
За награды сразятся спортсмены 6 регионов
На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
Общество, 17.01.2024
На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников
В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
Общество, 17.01.2024
Соревнования состоятся на следующей неделе
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Общество, 17.01.2024
Электричества не будет на части улиц в Аршане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^