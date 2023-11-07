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Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай

Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он свяжет два региона уже в следующем году

Уже в 2024 году жители Бурятии смогут улететь из Улан-Удэ в Горно-Алтайск – столицу республики Алтай. Это направление включили в список субсидируемых в рамках постановления российского правительства № 1242.

Софинансирование из республиканского бюджета составит 5%. Выполнять рейсы будет авиакомпания «КрасАвиа» на самолётах ЯК-42. Субсидией сможет воспользоваться любой житель страны.

- Помимо Горно-Алтайска, в постановление включили рейсы из Улан-Удэ в Иркутск, Томск, Кызыл, Южно-Сахалинск, а также между Красноярском и Таксимо и Красноярском и Нижнеангарском. Они и ранее входили в число субсудируемых. Разница лишь в том, что в 2024-ом эти направления будут софинансироваться и из республиканского бюджета в соотношении от 5% до 25%, – пояснил глава Минтранса Бурятии Александр Гоге.
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