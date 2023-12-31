В Бурятии дети украсили ёлку игрушками из вторсырья

Для ребят провели познавательный мастер-класс
Государственные инспекторы Бурприроднадзора провели для детей из Тарбагайского социально-реабилитационного центра экологический мастер-класс. Они показали, как своими руками из вторичного сырья: пластиковых бутылок и бумажных стаканчиков - можно сделать новогодние игрушки.
- Поделки получились просто замечательные! Дети с большим удовольствием и мы вместе с ними трудились над ними, а потом дружно украшали ёлку! – поделилась в своём телеграм-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. - Ребята увидели не только как можно дать вторую жизнь отходам, но и внести свой вклад в сохранение нашей природы!
Дети смастерили зайчиков из бумажных стаканчиков и шарики из пластиковых бутылок. Игрушки каждый разукрасил по-своему. Новогодние украшения повесили на ёлочку.
Для ребят провели познавательный мастер-класс
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