Молодые артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ попытались создать предрождественское настроение

У них это получилось

В Москве днём 14 декабря шёл снег. Там президент Путин в тёплом Гостином дворе четыре с лишним часа отвечал на вопросы журналистов и народа.

В Улан-Удэ в это время наблюдался уже жёсткий вечерний мороз. Здесь молодые артисты Русского драмтеатра «сдавали» новый спектакль журналистам, критикам и редким в этот вечер представителям народа.

Последний прогон начался в самый разгар общения главы государства, которому как раз задали вопрос о ходе специальной военной операции на Украине. Мистическая постановка по Гоголю про дела малороссийские конца XVIII века стартовала необычно. Сразу после второго звонка на малой сцене появились артисты в «гражданском» с фразами вроде «Что говорить, когда нечего говорить». Этим весьма удивили публику.

«Так будет перед каждым спектаклем», - даже пояснил такую фишку (или находку) Вячеслав Дьяченко, худрук театра.

После третьего звонка одиннадцать артистов уже в украинских костюмах стали создавать настоящее предрождественское, предновогоднее настроение. Заметим, что если не знать сюжета повести «Ночь перед Рождеством», то лучше на одноимённый спектакль не ходить. Если читали, видели, то флаг вам в руки и обеими ногами топать по холоду в Русский драмтеатр. Вам там станет также тепло, как в любой натопленной хате Малороссии.

И вы даже сразу не заметите, не поймёте, что Валерия Шайхудинова, Валерий Шафиров и Никита Шабанов играют сразу по четыре роли (Солоха, Одарка, Царица, Переперчиха; Чёрт, Дьяк, Кум, Дьякова жена и Вакула, Чуб, Голова, Ткач соответственно!). У Арины Желаевой целых три роли - Оксана, Кумова жена, Ткачиха. Такие вот фишки (или находки).

Действие спектакля, как уже сообщал «Байкал-Daily», разворачивается в Рождественский сочельник на хуторе близ Диканьки. Там царит предпраздничное веселье, звенит смех и звучат колядки. Невесело только влюбленному кузнецу Вакуле (Шабанов). Он готов на любые безумства ради любви к своенравной красавице Оксане (Желаева). Чёрта бы оседлал ради нее… А чёрт же сперва готов оседлать каждого, чтобы не допустить этого брака.

Оксана приказывает кузнецу достать черевички, обувку, как у императрицы. Вакула просьбу мистическим образом выполняет. Оригинально постановщики выкрутились с этой сценой у императрицы: всем понятно, что происходит, но ни государыни, ни кузнеца, ни чёрта зрители не видят. Только их силуэты.

Весьма популярного у публики юмора о том, что «ниже пояса», в новом спектакле почти нет. Мы такой подход решительно одобряем.

Не раз писали, что на малой сцене все последние достижения театральной техники (мы про свет, звук и пр.) особо заметны и создают должный эффект. Режиссёры-супруги Татьяна и Евгений Мордвин (оба с корнями во ВСГИКе) вместе с постановочной группой использовали всё, что сейчас доступно в этом плане в Русском драмтеатре, наверное, почти на сто процентов.

Суета, беготня артистов сперва кажется лишней, но сглаживается теми же аудиовизуальными эффектами. Не раздражает.

В Государственном русском драмтеатре (ГРДТ) имени Николая Бестужева нам сообщили, что на премьеру и ближайшие спектакли все билеты проданы. Ведь новогодние каникулы не за горами.

«Ночь перед Рождеством» у молодых артистов ГРДТ вышла задорная, с изрядной долей юмора, с малороссийским колоритом, по-провинциальному простая, но при этом действительно создающая хорошее, праздничное, скажем, уютное настроение. Своей цели артисты и режиссёр добились. Как и Вакула, оседлав чёрта, добился Оксаны в повести Гоголя.





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