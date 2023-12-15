15 декабря

14 декабря

Популярное

Молодые артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ попытались создать предрождественское настроение

Молодые артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ попытались создать предрождественское настроение
Общество,  Фото:pixabay.com

У них это получилось

В Москве днём 14 декабря шёл снег. Там президент Путин в тёплом Гостином дворе четыре с лишним часа отвечал на вопросы журналистов и народа.

В Улан-Удэ в это время наблюдался уже жёсткий вечерний мороз. Здесь молодые артисты Русского драмтеатра «сдавали» новый спектакль журналистам, критикам и редким в этот вечер представителям народа.

Последний прогон начался в самый разгар общения главы государства, которому как раз задали вопрос о ходе специальной военной операции на Украине. Мистическая постановка по Гоголю про дела малороссийские конца XVIII века стартовала необычно. Сразу после второго звонка на малой сцене появились артисты в «гражданском» с фразами вроде «Что говорить, когда нечего говорить». Этим весьма удивили публику.

«Так будет перед каждым спектаклем», - даже пояснил такую фишку (или находку) Вячеслав Дьяченко, худрук театра.

После третьего звонка одиннадцать артистов уже в украинских костюмах стали создавать настоящее предрождественское, предновогоднее настроение. Заметим, что если не знать сюжета повести «Ночь перед Рождеством», то лучше на одноимённый спектакль не ходить. Если читали, видели, то флаг вам в руки и обеими ногами топать по холоду в Русский драмтеатр. Вам там станет также тепло, как в любой  натопленной хате Малороссии.

И вы даже сразу не заметите, не поймёте, что Валерия Шайхудинова, Валерий Шафиров и Никита Шабанов играют сразу по четыре роли (Солоха, Одарка, Царица, Переперчиха; Чёрт, Дьяк, Кум, Дьякова жена и Вакула, Чуб, Голова, Ткач соответственно!). У Арины Желаевой целых три роли - Оксана, Кумова жена, Ткачиха. Такие вот фишки (или находки).

Действие спектакля, как уже сообщал «Байкал-Daily», разворачивается в Рождественский сочельник на хуторе близ Диканьки. Там царит предпраздничное веселье, звенит смех и звучат колядки. Невесело только влюбленному кузнецу Вакуле (Шабанов). Он готов на любые безумства ради любви к своенравной красавице Оксане (Желаева). Чёрта бы оседлал ради нее… А чёрт же сперва готов оседлать каждого, чтобы не допустить этого брака.

Оксана приказывает кузнецу достать черевички, обувку, как у императрицы. Вакула просьбу мистическим образом выполняет. Оригинально постановщики выкрутились с этой сценой у императрицы: всем понятно, что происходит, но ни государыни, ни кузнеца, ни чёрта зрители не видят. Только их силуэты.

Весьма популярного у публики юмора о том, что «ниже пояса», в новом спектакле почти нет. Мы такой подход решительно одобряем.

Не раз писали, что на малой сцене все последние достижения театральной техники (мы про свет, звук и пр.) особо заметны и создают должный эффект. Режиссёры-супруги Татьяна и Евгений Мордвин (оба с корнями во ВСГИКе) вместе с постановочной группой использовали всё, что сейчас доступно в этом плане в Русском драмтеатре, наверное, почти на сто процентов.

Суета, беготня артистов сперва кажется лишней, но сглаживается теми же аудиовизуальными эффектами. Не раздражает.

В Государственном русском драмтеатре (ГРДТ) имени Николая Бестужева нам сообщили, что на премьеру и ближайшие спектакли все билеты проданы. Ведь новогодние каникулы не за горами.

«Ночь перед Рождеством» у молодых артистов ГРДТ вышла задорная, с изрядной долей юмора, с малороссийским колоритом, по-провинциальному простая, но при этом действительно создающая хорошее, праздничное, скажем, уютное настроение. Своей цели артисты и режиссёр добились. Как и Вакула, оседлав чёрта, добился Оксаны в повести Гоголя.

Возрастное ограничение 12+

ГРДТ Рождество Христово Рождество театр Русдрам русский театр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля
В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля
Общество, 15.12.2023
За год объём его добычи увеличился
Житель Бурятии спилил пять сосен и схлопотал уголовное дело
Житель Бурятии спилил пять сосен и схлопотал уголовное дело
Общество, 15.12.2023
А ещё мужчина лишился машины и бензопилы
Рейс в Таиланд задержан в Иркутске из-за технической неисправности
Рейс в Таиланд задержан в Иркутске из-за технической неисправности
Общество, 15.12.2023
Самолёт, который должен был вылететь утром, в воздух поднимется вечером
Центр Улан-Удэ изменится кардинальным образом
Центр Улан-Удэ изменится кардинальным образом
Общество, 15.12.2023
Здесь появятся театр «Байкал», национальный музей и студенческий кампус
«Строгий взгляд»: Журналисты из Бурятии рассказали о пресс-конференции Путина
«Строгий взгляд»: Журналисты из Бурятии рассказали о пресс-конференции Путина
Общество, 15.12.2023
Президент страны успел ответить почти на 70 вопросов
В Бурятии ребёнку с инвалидностью не давали плавать в бассейне
В Бурятии ребёнку с инвалидностью не давали плавать в бассейне
Общество, 15.12.2023
Отцу мальчика пришлось дойти до детского омбудсмена и главы района
Улан-удэнцы в новогодние каникулы будут сидеть дома
Улан-удэнцы в новогодние каникулы будут сидеть дома
Общество, 15.12.2023
А некоторым горожанам придётся трудиться в праздники
В Новый год в Улан-Удэ возьмутся за подозрительных людей
В Новый год в Улан-Удэ возьмутся за подозрительных людей
Общество, 15.12.2023
В ТЦ и магазинах усилят антитеррористическую защиту
Иркутские росгвардейцы спасли кошку, замерзавшую в -37
Иркутские росгвардейцы спасли кошку, замерзавшую в -37
Общество, 15.12.2023
Она пыталась согреться в моторном отсеке автобуса
В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением
В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением
Общество, 15.12.2023
После окончания курса новобранцы дадут присягу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^