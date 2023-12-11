Русский драмтеатр в Улан-Удэ перед праздниками покажет премьеру малороссийской сказки

«Новогодний подарок» покажут на малой сцене

15 декабря в Государственном русском драмтеатре (ГРДТ) имени Николая Бестужева состоится премьера. Дадут «Ночь перед Рождеством» (возрастное ограничение 12+).

«Одна из самых веселых, колоритных и мистических повестей Николая Васильевича Гоголя легла в основу одноимённого спектакля», - сообщает пресс-служба театра.

Действие разворачивается в Рождественский сочельник на хуторе близ Диканьки, где царит предпраздничное веселье, звенит смех и звучат колядки. Невесело только влюбленному кузнецу Вакуле, который готов на любые безумства ради любви к своенравной красавице Оксане. Чёрта бы оседлал ради нее… Чудесная история о любви, плутовстве и простодушии в красочном лубочном стиле, с музыкой, танцами и юмором погрузит зрителей в атмосферу Рождества.

- Идея появления спектакля произошла случайно, – рассказал худрук ГРДТ Вячеслав Дьяченко. - Два наших молодых артиста предложили мне посмотреть видео их студенческого спектакля, после чего я подумал: а почему бы нам не сделать профессиональную работу на малой сцене нашего театра? В спектакле мы задействуем всю театральную молодежь, пригласили из Восточно-Сибирского государственного института культуры режиссера Татьяну Мордвину.

По словам Дьяченко, он очень хотел, чтобы в русском драмтеатре поставили Гоголя.

- Николай Васильевич Гоголь – это наш, исконно русский писатель, написавший замечательные произведения, великолепные пьесы. Его яркая, задорная история просто должна быть на сцене. В условиях, когда на Украине сносят памятники русским писателям и поэтам, для меня лично очень важно, чтобы Гоголь, писавший о Малороссии, – сознательно употребляю именно это название, был в репертуаре нашего театра.

Режиссер Татьяна Мордвина ставит спектакль вместе с режиссером ГРДТ имени Николая Бестужева Евгением Мордвиным.

- Это наша совместная работа. Мы выросли на этой литературе, на ярких образах Гоголя. Эта история о том, как любовь может преодолеть любые препятствия, ассоциируется с волшебным духом Рождества, – поделилась она в перерыве между репетициями Татьяна Мордвина.

Главные роли сыграют Арина Желаева, Никита Шабанов, Валерия Шайхудинова и Валерий Шафиров. О том, как выбрала артистов на главные роли, режиссер говорит так:

- Всегда выбираешь по наитию. Арина очень похожа на Оксану внешне и по темпераменту. Валерия - манкая, с цепляющим взглядом, ей предстоит сыграть одновременно три роли. Никита Шабанов и Валерий Шафиров – наши студенты, которые «принесли» этот спектакль в театр. Надеюсь, что это будет новогодний подарок зрителям, потому что игра актеров будет очень яркой. Кроме того, мы очень много всего придумали!

Спектакль станет первой работой нового главного художника Ольги Клоповой на сцене ГРДТ имени Николая Бестужева. Танцы и пластику артистов ставит известный хореограф-постановщик Евгения Герасимова. Вокалом артистов занимается репетитор Александра Климова.