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В Улан-Удэ стартовала акция «Добрый Новый год»

В Улан-Удэ стартовала акция «Добрый Новый год»
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители города могут порадовать подарками нуждающихся детей

В Советском районе столицы Бурятии запущена традиционная акция «Добрый Новый год».

- Предприятия и организации нашего района и все неравнодушные жители смогут порадовать наших нуждающихся детей-сирот, детей в социально опасном положении, детей из многодетных семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Каждый из вас может внести частичку своего тепла, чтобы новогоднее настроение посетило каждый дом, - отметила Оюна Бальчунас, заместитель руководителя администрации Советского района.

Как сообщили в районной администрации, акция продлится до 26 декабря. Подарок можно передать по адресу: ул. Советская, 23, каб. 34а, тел.: 21-24-43.

Возрастное ограничение: 0+.
Советский район Бурятия Улан-Удэ Праздники дети Новый год акция

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