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В Улан-Удэ продлили временную схему движения трёх маршрутов

В Улан-Удэ продлили временную схему движения трёх маршрутов
Общество,  Фото:МУП «Городские маршруты»
Они какое-то время будут ездить через центр города

Из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3 на улице Левченко автобусы, следующие по маршрутам № 27, 56 «Стеклозавод» и 100 курсировали через площадь Советов. Ранее сообщалось, что такая временная схема будет действовать до 31 октября. А потому во вторник микрики начали ездить как обычно – по улицам Революции 1905 года, Левченко и Радикальцева.

Однако выяснилось, что подрядчик ещё не завершил дорожные работы, потому общественному транспорту придётся следовать в объезд через центр города до тех пор, пока они не подойдут к концу.

- До конца дня 31 октября автобусы № 27 и 100 продолжат движение по Левченко, учитывая закрытие железнодорожного переезда в микрорайоне Стеклозавод с 22:00 до 6:00, – рассказали в МУП «Городские маршруты». – С 1 ноября все маршруты будут следовать через Борсоева. Автобусы № 56 «Стеклозавод» курсируют без изменений, через центр.

О возобновлении привычного движения через Шишковку пассажирам пообещали сообщить заранее и попросили их отнестись к этому с пониманием.
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