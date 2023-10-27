27 октября

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В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»

В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие примут спортсмены 16 организаций

С 1 по 9 ноября в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии пройдёт традиционная спартакиада. В ней примут участие 16 организаций и учреждений района, сообщили в районной администрации.

В соревнованиях по мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, перетягиванию каната, дартсу, тэбэк, армрестлингу и в «Весёлой эстафете» посостязаются более 200 работников организаций района. Главной наградой турнира станет переходящий кубок мэра села Сосново-Озёрское.

- Мы уже третью неделю готовимся к спартакиаде, повышаем уровень своей физической активности. Заметил, как улучшается настроение и стало больше энергии, - рассказал Тумэн Сандитов, работник отдела культуры.

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Бурятия Еравнинский район спартакиада спорт

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