В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»

Участие примут спортсмены 16 организаций



С 1 по 9 ноября в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии пройдёт традиционная спартакиада. В ней примут участие 16 организаций и учреждений района, сообщили в районной администрации.



В соревнованиях по мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, перетягиванию каната, дартсу, тэбэк, армрестлингу и в «Весёлой эстафете» посостязаются более 200 работников организаций района. Главной наградой турнира станет переходящий кубок мэра села Сосново-Озёрское.



- Мы уже третью неделю готовимся к спартакиаде, повышаем уровень своей физической активности. Заметил, как улучшается настроение и стало больше энергии, - рассказал Тумэн Сандитов, работник отдела культуры.



Возрастное ограничение: 0+.

