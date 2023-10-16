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Курумканская детская школа искусств Бурятии стала лучшей в ДФО

Курумканская детская школа искусств Бурятии стала лучшей в ДФО
Общество,  Фото:предоставлено колледжем искусств
Школу посещают 280 детей

Подведены итоги окружного этапа всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». В номинации «Сельская детская школа искусств» лучшей в ДФО стала Курумканская ДШИ из Бурятии.

Как рассказали в колледже искусств имени Чайковского, Курумканская детская школа искусств открылась в 1965 году. Школу посещают 280 детей. Они занимаются творчеством, учатся играть на музыкальных инструментах (фортепиано, морин хур, чанза, иочин, ятаг, клавишный синтезатор).

Также дети изучают музыкальный фольклор, пробуют себя в живописи, танцуют, ставят театральные постановки, занимаются хоровым и сольным пением.

Обучают школьников 15 педагогов. Во втором туре педагоги презентовали творческий проект, представили свой сайт, побеседовали с представителями жюри конкурса.

- Наша школа представила конкурсно-фестивальный проект «Мунгэн хонхо» («Серебряный колокольчик»). Помимо конкурсных мероприятий, проект предусматривает знакомство с творчеством именитых музыкантов, встречи с их родными, конференции. Рассказали о сайте школы, который соответствует всем требованиям, имеет все необходимые вкладки и документацию. Наиболее волнительным было участие в третьем конкурсном испытании «Беседа с представителями коллектива». Мы достойно справились с данным испытанием, эксперты получили ответы на свои вопросы. Участие в конкурсе «Лучшая детская школа искусств» дало нам стимул развиваться, наш коллектив сплотился. Каждый педагог вложил свою лепту в нашу победу, - рассказала директор Сурэна Раднаева.

Окружной этап прошёл в формате онлайн. В ноябре этого года коллектив собирается принять участие в финале, который состоится в Москве.

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