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В Бурятии погасили долг по зарплате почти на миллион рублей

В Бурятии погасили долг по зарплате почти на миллион рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работодателя уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение

В Северо-Байкальском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату работникам автономного учреждения, предоставляющего услуги в области лесоводства.

Выявлено, что в учреждении имеется задолженность по заработной плате за апрель-июнь 2023 года перед 20 работниками в размере 992 тыс. рублей.

Работодатель получил прокурорское представление. Кроме того, по он привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена.
заработная плата прокуратура

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