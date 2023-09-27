В Бурятии погасили долг по зарплате почти на миллион рублей

Работодателя уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение



В Северо-Байкальском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату работникам автономного учреждения, предоставляющего услуги в области лесоводства.



Выявлено, что в учреждении имеется задолженность по заработной плате за апрель-июнь 2023 года перед 20 работниками в размере 992 тыс. рублей.



Работодатель получил прокурорское представление. Кроме того, по он привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.



В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена.

