Бурятия оказалась в подвале рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ

Лидерами вновь стали регионы юга России



РИА Новости опубликовало 18 сентября ежегодный рейтинг субъектов РФ по приверженности их жителей здоровому образу жизни (ЗОЖ) за 2022 год.

В лидерах рейтинга уже традиционно оказались представители Северного Кавказа и юга России, хотя между ними произошла небольшая рокировка. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Чечня, сместив бессменного лидера Дагестан на вторую позицию.

Следом за ними находятся Кабардино-Балкария, Калмыкия и Адыгея. Как отмечают эксперты, высокие позиции этих регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объёмами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции поддерживаются высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом и низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. По сравнению с прошлым годом её состав не изменился. Низкие позиции вышеперечисленных регионов составители рейтинга объясняют слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, многие из которых за прошедший год показали негативную динамику, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции.

А что у нас?

Республика Бурятия оказалась в 2022 году на 64 месте. В 2021 году регион находился на том же самом месте. В 2020 году РБ располагалась на 73 месте, а в 2019 – на 76. То есть доля населения, которые предпочитают «жить здорово», в Бурятии растёт. Впрочем, причины РИА Новости не называет.

Соседи из Забайкальского края в 2022 году на 82 месте, Иркутская область – на 76.

Известны критерии. Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Есть и общероссийские цифры по ЗОЖ.

По данным Минспорта России, за 2022 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 52,9%, что на 3,5 процентных пункта выше, чем годом ранее. При этом лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Сахалинская (63%), Тамбовская области (62,3%), Краснодарский край (61,1%), Тюменская (60%) и Белгородская области (58,7%).

Курят и пьют

Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведённого Росстатом в 2022 году, 16,4% россиян курят каждый день и 2,8% — периодически, но не каждый день. По итогам 2021 года 20,3% жителей России были потребителями табака. Отмечается, что в основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 59 лет. При этом 63% мужчин и 90% женщин полностью отказались от курения или не употребляли табачные изделия вовсе. Согласно этому исследованию, которое проводилось четвертый год подряд, наблюдается тенденция сокращения доли курильщиков, на фоне которой снижается и потребление табачных изделий — согласно рейтингу, они выросли по итогам 2022 года всего в 12 российских регионах.

Ситуация с потреблением алкоголя за год в лучшую сторону не изменилась. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчёте на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2022 года в среднем по России составил 7,6 литра, что на 0,2 литра больше, чем годом ранее, и откатился к значению 2017 года. В 2018-2021 годах этот показатель составлял 7,3-7,4 литра и существенно не изменялся. При этом в 34 регионах этот показатель ниже общероссийского уровня (36 – в 2021 году), но сокращение продаж алкоголя в пересчёте на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 18 субъектах Федерации, в шести регионах продажи остались на том же уровне, что и годом ранее.