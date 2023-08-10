Для посетителей проведут представления, мастер-классы и расскажут о местных блюдах
26 и 27 августа в Иркутске состоится большой гастрономический фестиваль «Сытый бабр» (0+). Его проведут на острове Конный. Вход на мероприятие свободный.
– Основная задача – рассказать жителям и гостям нашего города, что такое иркутская гастрономия, расширить палитру впечатлений о столице Приангарья, обогатив её духом нашей многонациональной кухни, которая является неотъемлемой частью культурного феномена, – прокомментировали организаторы.
Желающие могут посетить фестиваль под открытым небом, увидеть кулинарные рекорды и представления, мастер-классы от шеф-поваров города. Для гостей организуют интерактивные площадки, музыку, искусство, зоны отдыха и творчества, детские локации.
- Специалисты приготовят фирменные блюда, которые можно будет попробовать только на фестивале. Посетителям расскажут о местной гастрономии, её происхождении и развитии, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 0+.
В Иркутске развернётся гастрофестиваль «Сытый бабр»
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