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Спортсмен из Иркутской области стал призёром чемпионата мира

Спортсмен из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Соревнования по джиу-джитсу проходили в Монголии

Уроженец Усолья-Сибирского, мастер спорта международного класса Роман Лукашевич стал бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу, который 21 июля завершился в Улан-Баторе в Монголии. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 94 килограммов.

В этом весе за медали боролись 18 бойцов из Франции, Германии, Канады, Монголии, Израиля, Хорватии, Казахстана и других стран. На турнире Роман Лукашевич провёл четыре схватки, из них в трёх боях одержал победу. В полуфинале по решению судей победа была отдана спортсмену из ОАЭ. Таким образом, Роман выиграл бронзовую медаль чемпионата мира.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в ноябре 2021 года Роман Лукашевич также становился бронзовым призёром в весе свыше 94 килограммов на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.
Иркутская область джиу-джитсу спорт чемпионат мира Монголия

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