Соревнования по джиу-джитсу проходили в Монголии
Уроженец Усолья-Сибирского, мастер спорта международного класса Роман Лукашевич стал бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу, который 21 июля завершился в Улан-Баторе в Монголии. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 94 килограммов.
В этом весе за медали боролись 18 бойцов из Франции, Германии, Канады, Монголии, Израиля, Хорватии, Казахстана и других стран. На турнире Роман Лукашевич провёл четыре схватки, из них в трёх боях одержал победу. В полуфинале по решению судей победа была отдана спортсмену из ОАЭ. Таким образом, Роман выиграл бронзовую медаль чемпионата мира.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в ноябре 2021 года Роман Лукашевич также становился бронзовым призёром в весе свыше 94 килограммов на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.
Спортсмен из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Самое важное – это дисциплина и систематизированные занятия
Мастера рассказывают о себе и своём творчестве
Соревнования по джиу-джитсу проходили в Монголии
Увеселительные мероприятия решили перенести на август
Дикоросы вовсю собирают в пригородном районе республики
Набирают людей от 18 до 50 лет
Они смогли повысить свою квалификацию
К ним относятся крупный рогатый скот, пчёлы, свиньи, домашняя птица, пушные звери
В столице Бурятии прошёл конкурс профмастерства
Быстрее всего её можно заказать через портал Госуслуг
Прямо на проезжей части мужчина ударился головой
В Бурятии проверили дебоширов, алкоголиков и наркоманов
Техника станет серьёзным подспорьем для работы в лесах
Их залатали уже на 279 участках
В городе вовсю избавляются от лишней растительности