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НОЦ «Байкал» признан отстающим

НОЦ «Байкал» признан отстающим
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Подведены итоги деятельности научно-образовательных центров за 2022 год

В координационном центре правительства России прошло заседание совета научно-образовательных центров мирового уровня. На нем обсудили ключевые результаты реализации программ за 2022 год, которые представили губернаторы регионов.

По итогам ежегодных отчётов научно-образовательных центров совет принял решение об отнесении каждого из них к одной из трёх категорий. От присвоенной категории будет зависеть размер гранта на 2023 год. Анализ количественных и качественных показателей деятельности НОЦ за 2022 год, на которые опирались члены совета при голосовании, был проведён министерством науки и высшего образования РФ и Российским центром научной информации.

- Мы опросили более 500 руководителей научных организаций и университетов по различным критериям, оценили все доступные финансовые и нефинансовые методы поддержки научно-технической политики, - подчеркнул глава министерства образования и науки России Валерий Фальков.

Согласно решению совета в первую категорию (лидеры) вошли: НОЦ «Енисейская Сибирь» (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия), Западно-Сибирский МНОЦ (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Уральский НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (Челябинская, Курганская, Свердловская области), НОЦ «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» (Республика Башкортостан), НОЦ «Инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, Тамбовская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика).

Во вторую категории (стабильные) определены: НОЦ «ТулаТЕХ» (Тульская область), НОЦ «Инновационные решения в АПК» (Белгородская область), НОЦ «Нижегородский НОЦ» (Нижегородская область), НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область), МНОЦ «МореАгроБиоТех» (Севастополь, Республика Крым), Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» (Пермский край), НОЦ «Север: территория устойчивого развития» (Республики Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ).

И в третью категорию (отстающие) включены: МНОЦ «Юга России» (Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край), МНОЦ «Байкал» (Иркутская область, Республика Бурятия), НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ).

Как сообщили в пресс-службе министерства образования РБ, в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. На их базе проводятся передовые исследования, разрабатываются новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовятся высококвалифицированные кадры для решения крупных научно-технологических задач.
наука образование Бурятия Иркутская область

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