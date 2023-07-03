В Бурятии определены победители фотоконкурса «Национальный колорит»

Первое место заняли представители Еравнинского района



К юбилею республики в Бурятии с мая по июнь прошёл республиканский фотоконкурс «Моя Бурятия: национальный колорит». Участниками фотоконкурса могли стать молодёжь от 15 до 30 лет. Для участия нужно было сделать творческие фотографии, отображающие национальную одежду народов Бурятии и книгу на фоне населённых пунктов, природы и исторических мест. В фотоконкурсе приняли участие жители Джидинского, Еравнинского, Селенгинского, Мухоршибирского, Окинского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ.



Как сообщает республиканская детско-юношеская библиотека, первое место разделили участники из Еравнинского района Арсалан Д. за цикл фотографий: «Под чистым небом Родины» и Диана Н. за фотографии под названием «Чтение-великое чудо цивилизации». Второе место заняла Юлия С. из дома творчества «Форус» г.Улан-Удэ за фотографию «Традиции». Третье место получил Илья В. из Джидинского района за фотографию «Утро в деревне».



Также жюри отметило участников, получивших признание по номинациям. В номинации «Оригинальный национальный костюм» отмечена фотография «Телембинская лебедушка» Ксении Я., фотография «Здесь я живу, и край мне этот дорог» Киры В. и Кирилла В. Все участники из Еравнинского района, Кондинского сельского поселения. А также две фотоработы «Зов предков» Раджаны Ц. из Селенгинского района.



В номинации «Оригинальность авторского замысла» отмечена фотография «Слобода.Кяхта», автор Сергей К. из села Ивановка Кяхтинского района и фотография «Населённые пункты. Орлик» Ирины Б. из Окинского района.



В номинации «Художественное качество фотографий» выделена фотография «Молитва» Ильи В. из Джидинского района и фотография «Краса Бурятии» Анастасии В. из дома творчества «Форус» г. Улан-Удэ.



В номинация «Оригинальное название» отмечена фотография «Брааавы деути, парни!» Анны П. из г. Улан-Удэ.



В номинации «Национальный колорит» отмечена фотография «Не попить нам чайку» Екатерины С. из села Тарбагатай Тарбагатайского района и фотография «Истоки забывать нельзя» Кристины Б. из Мухоршибирского района.



В номинации «Душа народа» отмечены две фотографии «Домик окнами в сад» и «Ох, и вкусный был чаек» Дарьи Я. из Прибайкальского района.



Лучшие работы конкурсантов размещены на выставке-фотогалерее (6+) в республиканской детско-юношеской библиотеке. Фотовыставка будет работать в течение летних каникул.

