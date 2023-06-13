С 12 по 18 июня в Бурятии проходит неделя отказа от алкоголя. Врачи городской поликлиники №6 рассказали о вреде алкогольных коктейлей
По словам медиков, культура распития спиртных напитков с древних веков до настоящего времени привела к проблемам, связанным с алкогольной зависимостью. Алкоголизмом страдает сейчас достаточно много людей практически в любой стране мира.
- Популярные слабоалкогольные напитки зачастую становятся причиной возникновения зависимости, для победы над которой позже приходится обращаться за медицинской помощью. Опасность алкогольных коктейлей таится за игрой цветов в красивых бокалах и за яркими украшениями, которые заставляют нас забывать об разрушительном влиянии вездесущего этилового спирта, - сообщили врачи.
Активное употребление коктейлей, в составе которых часто присутствует большое количество сахара, провоцирует его быстрое всасывание, что приводит к моментальному опьянению и тяжёлым последствиям интоксикации. Очень вредными считаются коктейли на базе популярных энергетических напитков: они провоцируют возникновение серьёзных проблем с сердцем.
Вредное воздействие алкогольных коктейлей на организм человека проявляется и в возникновении кратковременной амнезии, которая может привести к серьёзным проблемам. Исчезновение из памяти целых отрывков вечеринки вызвано особенностью восприятия алкоголя такого типа. Коктейли принято пить неспешно, часто малыми порциями, из-за чего спирт всасывается через железы, расположенные во рту. После этого алкоголь через кровеносную систему разносится по всему организму, почти мгновенно попадая в мозг, что провоцирует забытье, нарушение координации движений, неадекватную оценку происходящего, притупление чувствительности, вызывает проблемы с речью.
- Мы призываем жителей Бурятии сделать выбор в пользу здорового образа жизни и сохранения здоровья, - заявили специалисты поликлиники №6.
В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С 12 по 18 июня в Бурятии проходит неделя отказа от алкоголя. Врачи городской поликлиники №6 рассказали о вреде алкогольных коктейлей
Всего будет отремонтировано 21 почтовое отделение
Церемония открытия прошла в День России
Он не будет работать весь день
В городе промыли почти 1000 метров канализации
Юрию Жарникову было всего 35 лет
На одной из улиц Хоринска происходят одинаковые ДТП
На форум приехали в том числе делегации из ДНР и Запорожской области
Президент России лично пообщался с Юрием Жулановым в госпитале
Там устроили сразу три концерта и выставку-презентацию под открытым небом. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Праздник посетили более тысячи человек
Жара в республике пойдёт на спад
Андрей Казаченко исполнил её на главной площади Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздника
Погорельцам из Таксимо помогут с восстановлением документов
Анжелика Киселёва назвала его наградой «от настоящих людей»