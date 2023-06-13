В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя

С 12 по 18 июня в Бурятии проходит неделя отказа от алкоголя. Врачи городской поликлиники №6 рассказали о вреде алкогольных коктейлей



По словам медиков, культура распития спиртных напитков с древних веков до настоящего времени привела к проблемам, связанным с алкогольной зависимостью. Алкоголизмом страдает сейчас достаточно много людей практически в любой стране мира.



- Популярные слабоалкогольные напитки зачастую становятся причиной возникновения зависимости, для победы над которой позже приходится обращаться за медицинской помощью. Опасность алкогольных коктейлей таится за игрой цветов в красивых бокалах и за яркими украшениями, которые заставляют нас забывать об разрушительном влиянии вездесущего этилового спирта, - сообщили врачи.



Активное употребление коктейлей, в составе которых часто присутствует большое количество сахара, провоцирует его быстрое всасывание, что приводит к моментальному опьянению и тяжёлым последствиям интоксикации. Очень вредными считаются коктейли на базе популярных энергетических напитков: они провоцируют возникновение серьёзных проблем с сердцем.



Вредное воздействие алкогольных коктейлей на организм человека проявляется и в возникновении кратковременной амнезии, которая может привести к серьёзным проблемам. Исчезновение из памяти целых отрывков вечеринки вызвано особенностью восприятия алкоголя такого типа. Коктейли принято пить неспешно, часто малыми порциями, из-за чего спирт всасывается через железы, расположенные во рту. После этого алкоголь через кровеносную систему разносится по всему организму, почти мгновенно попадая в мозг, что провоцирует забытье, нарушение координации движений, неадекватную оценку происходящего, притупление чувствительности, вызывает проблемы с речью.



- Мы призываем жителей Бурятии сделать выбор в пользу здорового образа жизни и сохранения здоровья, - заявили специалисты поликлиники №6.

