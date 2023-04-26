Энергетиков заставили сделать им перерасчёт
Жильцы дома на улице Земнухова в Улан-Удэ добились перерасчёта за свет. Как выяснилось, общедомовой прибор учёта (ОДПУ) электроэнергии там установили с нарушениями. Всё вскрылось после проверки, которую по обращению одного из собственников провели сотрудники управления муниципальной жилинспекции, сообщила мэрия.
Мужчина пожаловался на несоблюдение требований законодательства при начислении платы за ОДН. Специалисты выяснили, что АО «Читаэнергосбыт» установило счётчик без участия лиц, владеющих энергопринимающими устройствами на праве собственности или ином законном основании, а также собственников прибора учёта и энергопринимающих устройств.
В жилинспекции пояснили: этот ОДПУ нельзя признать расчётным и использовать его показания для определения объёма потреблённой электроэнергии. Потому плату за ОДН должны начислить по нормативу.
«Читаэнергосбыт» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований, прописанных в правилах предоставления коммунальных услуг. Энергетиков обязали сделать жильцам перерасчёт в сторону уменьшения. В итоге им вернули почти 229 тысяч рублей.
В Улан-Удэ жильцы дома переплатили за свет 229 тысяч
Общество, Фото:
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