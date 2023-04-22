Своё творчество покажут школьники, детсадовцы и воспитанники учреждений дополнительного образования
В Бурятии объявлено о проведении международного конкурса «Праздник Пасхи Православной». Его участниками могут стать учащиеся школ, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования, а также дети, проживающие и обучающиеся за пределами России.
Конкурс проводится в возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19-21 год, 22 года и старше. Участие можно принять в следующих номинациях: «Литературное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное творчество», «Пасхальный стол» и «Поздравление с Пасхой». Для педагогов предусмотрена отдельная номинация «Пасхальные посиделки».
Заявки принимаются до 10 мая включительно на электронную почту: [email protected], сообщает администрация Тарбагатайского района.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии стартовал пасхальный конкурс
Общество, Фото:
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