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В Улан-Удэ более 20 домов почти на весь день останутся без воды

В Улан-Удэ более 20 домов почти на весь день останутся без воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ХВС там не будет целых 11 часов

В ближайший вторник, 28 марта, в частном секторе на улице Хоринская в Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Это сделают по запросу Улан-Удэнского авиазавода. Причина – замена запорной арматуры на водопроводе.

В итоге без ХВС останется более 20 домов – № 50а, 42, 43, 45, 46, 38, 37, 47, 21, 35, 34, 33, 15, 27, 31, 51, 50, 17, 24, 26, 29, 32, 44 и 46/1. Вода исчезнет в 10 утра и появится только через 11 часов – в 21:00.

Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию о её местонахождении можно, позвонив в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
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