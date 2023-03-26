В Улан-Удэ более 20 домов почти на весь день останутся без воды

ХВС там не будет целых 11 часов



В ближайший вторник, 28 марта, в частном секторе на улице Хоринская в Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Это сделают по запросу Улан-Удэнского авиазавода. Причина – замена запорной арматуры на водопроводе.



В итоге без ХВС останется более 20 домов – № 50а, 42, 43, 45, 46, 38, 37, 47, 21, 35, 34, 33, 15, 27, 31, 51, 50, 17, 24, 26, 29, 32, 44 и 46/1. Вода исчезнет в 10 утра и появится только через 11 часов – в 21:00.



Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию о её местонахождении можно, позвонив в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.

