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Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН

Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Общество,  Фото:pixabay.com
Начался приём заявок на «Педагогическую весну - 2023»

В столице Бурятии стартовал приём заявок на фестиваль-игру КВН «Педагогическая весна – 2023». Тема конкурса: «Год педагога и наставника и 100-летие Республики Бурятия». В фестивале могут принять участие команды работников образовательных учреждений Улан-Удэ. В состав команды могут войти не более 12 человек.

Игра проводится в два этапа. Первый заочный этап состоится 14 апреля в виде конкурса «Визитка». Каждая команда должна предоставить видеоматериал в форме «Приветствие» на электронную почту: [email protected] до 13 апреля. Продолжительность ролика не более 3 минут.

Второй очный этап - «Домашнее задание». Срок подачи заявки – до 7 апреля. Игра пройдёт 21 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в положении на сайте дома творчества Советского района «Форус», сообщает его пресс-служба.

Возрастное ограничение: 18+.
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