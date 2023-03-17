Начался приём заявок на «Педагогическую весну - 2023»
В столице Бурятии стартовал приём заявок на фестиваль-игру КВН «Педагогическая весна – 2023». Тема конкурса: «Год педагога и наставника и 100-летие Республики Бурятия». В фестивале могут принять участие команды работников образовательных учреждений Улан-Удэ. В состав команды могут войти не более 12 человек.
Игра проводится в два этапа. Первый заочный этап состоится 14 апреля в виде конкурса «Визитка». Каждая команда должна предоставить видеоматериал в форме «Приветствие» на электронную почту: [email protected] до 13 апреля. Продолжительность ролика не более 3 минут.
Второй очный этап - «Домашнее задание». Срок подачи заявки – до 7 апреля. Игра пройдёт 21 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества.
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в положении на сайте дома творчества Советского района «Форус», сообщает его пресс-служба.
Возрастное ограничение: 18+.
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
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