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Жители новостроек в Улан-Удэ начали платить взносы на капремонт

Жители новостроек в Улан-Удэ начали платить взносы на капремонт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
До этого они в течение пяти лет были освобождены от таких платежей

Собственникам квартир 30 городских новостроек стали начислять взносы за капитальный ремонт. Ранее жители этих домов, включённых в республиканскую программу по капитальному ремонту в 2017 году, в соответствии с законодательством в течение пяти лет были освобождены от таких платежей.

- В начале 2023 года собственники квартир 30 улан-удэнских многоэтажек впервые получили платёжные документы с данными о начислениях и номерами лицевых счетов. Размер ежемесячного взноса на капремонт у каждого индивидуален и зависит от общей площади квартиры, указанной в ЕГРП (едином государственном реестре прав на недвижимое имущество). Первый платёж на капремонт жители домов уже внесли в конце января текущего года за декабрь прошлого, - сообщает фонд капитального строительства Бурятии

- Уточнить, производятся ли начисления за капитальный ремонт вашего дома, можно на сайте фонда капремонта в разделе «Найти свой дом в республиканской программе». Кроме этого, в личном кабинете есть возможность самостоятельно просматривать задолженность, историю платежей, а также формировать выписку за желаемый период. Дополнительный бонус - оплата взносов без комиссии, - отмечают в фонде.

Обязанность производить оплату за капремонт в новостройках возникает не сразу после ввода дома в эксплуатацию. На территории Бурятии обязанность по оплате взносов на капремонт в новостройках наступает через полгода после включения такого дома в республиканскую программу. До января 2023 года эти взносы начислялись по истечении пяти лет.






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