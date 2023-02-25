Виталий Гриф был примером высокого профессионализма для коллег
Ушёл из жизни главный врач ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» Виталий Леонтьевич Гриф.
Виталий Леонтьевич обладал высокими моральными качествами, его всегда отличала высокая культура, интеллигентность, мягкость и порядочность.
- Он был для нас примером высокого профессионализма и преданности медицине. Всю свою жизнь посвятил одной из самых сложных отраслей медицины - психиатрии. Виталий Леонтьевич был очень грамотным и вдумчивым врачом, искренне сопереживающим своим пациентам. За многие годы помог большому количеству людей и их семьям. Его знали и уважали коллеги далеко за пределами республики. Опытный руководитель, который душой и сердцем болел за свою службу. Виталий Леонтьевич навсегда останется в наших сердцах, - соболезнуют коллеги.
Коллектив Республиканского наркологического диспансера выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему коллективу Республиканского психоневрологического диспансера.
Ушёл из жизни главврач республиканского психоневрологического диспансера
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