В столице Бурятии прошла седьмая акция «Дарите книги с любовью»
С 7 по 14 февраля детско-юношеская библиотека в Улан-Удэ открыла пункт приёма детских книг в рамках общероссийской акции книгодарения. За время акции «Дарите книги с любовью» было собрано более 300 новых детских книг от современных издательств.
Книги будут доставлены в сельскую библиотеку улуса Жаргаланта, Селенгинского района, недавно пострадавшую от пожара.
К акции присоединились новые партнёры, благодаря которым сбор продлится до 19 февраля. Каждый желающий может сделать подарок районной библиотеке по адресам:
Национальная библиотека Бурятии, ул. Ербанова, 4
Бурятский государственный университет, 4 корпус, ул. Пушкина, 25, студенческое самоуправление педагогического института
Улан-удэнцы подарили пострадавшей от пожара библиотеке более 300 книг
Общество, Фото:
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