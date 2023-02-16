Улан-удэнцы подарили пострадавшей от пожара библиотеке более 300 книг

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице Бурятии прошла седьмая акция «Дарите книги с любовью»



С 7 по 14 февраля детско-юношеская библиотека в Улан-Удэ открыла пункт приёма детских книг в рамках общероссийской акции книгодарения. За время акции «Дарите книги с любовью» было собрано более 300 новых детских книг от современных издательств.



Книги будут доставлены в сельскую библиотеку улуса Жаргаланта, Селенгинского района, недавно пострадавшую от пожара.



К акции присоединились новые партнёры, благодаря которым сбор продлится до 19 февраля. Каждый желающий может сделать подарок районной библиотеке по адресам:



Национальная библиотека Бурятии, ул. Ербанова, 4

Бурятский государственный университет, 4 корпус, ул. Пушкина, 25, студенческое самоуправление педагогического института

