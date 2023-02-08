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В Бурятии простятся с погибшим на СВО 36-летним добровольцем

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 36-летним добровольцем
Общество, 
У мужчины осталось трое детей

В ближайший четверг, 9 февраля, в Бурятии проводят в последний путь 36-летнего Дениса Морозова, погибшего 6 января в зоне специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт на центральной площади в Гусиноозёрске. Начало – в 13:00.

- Автомобильное движение через площадь будет ограничено, – сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

Денис родился в Гусиноозёрске 13 октября 1986 года. Он учился в местной средней школе № 5, окончил училище и после поступил в энерготехникум. Затем ушёл в армию.
 
После срочной службы работал санитаром скорой помощи в Гусиноозёрской центральной районной больнице. Женился и устроился на Гусиноозёрскую ГРЭС. 

6 декабря 2022-го Морозов вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов и погиб ровно через месяц. У него остались жена и трое детей.

смерть

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