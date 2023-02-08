В Бурятии простятся с погибшим на СВО 36-летним добровольцем

У мужчины осталось трое детей







- Автомобильное движение через площадь будет ограничено, – сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



Денис родился в Гусиноозёрске 13 октября 1986 года. Он учился в местной средней школе № 5, окончил училище и после поступил в энерготехникум. Затем ушёл в армию.



После срочной службы работал санитаром скорой помощи в Гусиноозёрской центральной районной больнице. Женился и устроился на Гусиноозёрскую ГРЭС.





6 декабря 2022-го Морозов вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов и погиб ровно через месяц. У него остались жена и трое детей.





В ближайший четверг, 9 февраля, в Бурятии проводят в последний путь 36-летнего Дениса Морозова, погибшего 6 января в зоне специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт на центральной площади в Гусиноозёрске. Начало – в 13:00.