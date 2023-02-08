В Бурятии простятся с погибшим на СВО 36-летним добровольцем

У мужчины осталось трое детей
В ближайший четверг, 9 февраля, в Бурятии проводят в последний путь 36-летнего Дениса Морозова, погибшего 6 января в зоне специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт на центральной площади в Гусиноозёрске. Начало – в 13:00.
- Автомобильное движение через площадь будет ограничено, – сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
Денис родился в Гусиноозёрске 13 октября 1986 года. Он учился в местной средней школе № 5, окончил училище и после поступил в энерготехникум. Затем ушёл в армию.
После срочной службы работал санитаром скорой помощи в Гусиноозёрской центральной районной больнице. Женился и устроился на Гусиноозёрскую ГРЭС.
6 декабря 2022-го Морозов вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов и погиб ровно через месяц. У него остались жена и трое детей.
Средний размер выплаты составит около 3,5 млн рублей
У мужчины осталось трое детей
В цирке трудятся менее 40-ка человек
Свыше половины из них посвятили себя естественным наукам
Он состоится в четверг, 9 февраля
Концерт «Зажги свою звезду!» состоится 28 февраля в Бурятском оперном театре
Окинцам предлагают собственноручно изготовить символ 2023 года
После выздоровления они твёрдо решили вернуться на спецоперацию
В Муйском районе прошёл конкурс на лучшую кормушку
Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ)
На полигонах проходят боевые стрельбы
К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте до 16 лет
Большинство из них пострадали от укусов собак
Чиновникам пришлось срочно её исправлять
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы салфетки и остатки строительных смесей