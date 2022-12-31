В Бурятии осуждённые подарили праздник детям

Общество, Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

Они посетили детский центр «Малышок» и вручили новогодние подарки



В преддверии Нового года осуждённые, отбывающие наказание в КП-3 УФСИН России по Республике Бурятия, посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» в Улан-Удэ.



Осуждённые приняли активное участие в благотворительной акции «Подари праздник детям» и заблаговременно собрали для воспитанников детского дома новогодние подарки.



Переоблачившись в Деда Мороза и Снегурочку, они провели для ребятишек веселые конкурсы и праздничный хоровод. Дети поделились с ними своими новогодними желаниями и рассказали стихотворения. Завершилось мероприятие вручением подарков.



- Посещение детского дома «Малышок» стало доброй традицией для осуждённых колонии-поселения. По словам осуждённых, принять участие в этом благородном деле может любой человек. Самое главное для ребятишек – это внимание со стороны взрослых, - сообщает пресс-служба УФСИН России по РБ.

