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Более 100 улиц Улан-Удэ подсыпали песком

Более 100 улиц Улан-Удэ подсыпали песком
Общество, 
Задействовано более 180 «КамАЗов» с песком

На дорогах Улан-Удэ с трёх часов ночи работают дорожные бригады. Опасные участки дорог подсыпают песком. Часть улиц пришлось подсыпать несколько раз, поскольку снег шел всю ночь.

Всего задействовано более 180 «КамАЗов» с песком.

 
- На уже подсыпанных участках спустя некоторое время снова образовывался снежный покров, поэтому некоторые участки мы подсыпали повторно, по три-четыре раза, чтобы предотвратить образование гололеда. Специалисты держат на контроле наиболее опасные участки дорог, где необходимо, в первую очередь, ликвидировать последствия снегопада, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Были подсыпаны улицы Зои Космодемьянской, Бабушкина, Гвардейская, Панорамная, Музейная, Сухэ-Батора, Дивизионная, Гастелло, Столичная, в микрорайоне Светлый, дорога в 113 мкрн, развязка на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, проспект 50-летия Октября, Селенгинский мост и другие - всего более 100 улиц, сообщили в мэрии.

Сейчас начальники участков объезжают городские территории. Специалисты отдела спутникового мониторинга в онлайн-режиме следят за работой спецтехники и состоянием дорог.

уборка снега

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