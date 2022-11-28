В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря







Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре, с приближением зимы у изюбрей в Бурятии





Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре, с приближением зимы у изюбрей в Бурятии наступил один из самых активных сезонов – сезон любви . Специалисты называют этот период их жизни «рёв изюбря». В народе есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни.

В Окинском районе Бурятии в местности Жаргаланта запечатлели на видео одинокого изюбря, пасущегося на лугу. Видео заснял госинспектор Бурприроднадзора Руслан Иванов.Благородного оленя не смутило присутствие специалиста. Он спокойно занимался своими делами, позируя на фоне Восточно-Саянских гор.- Животное не пугается и не убегает. Наверное, чувствует, что рядом с ним защитник природы, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.