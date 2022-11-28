В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря

Животное не испугалось присутствия госинспектора
В Окинском районе Бурятии в местности Жаргаланта запечатлели на видео одинокого изюбря, пасущегося на лугу. Видео заснял госинспектор Бурприроднадзора Руслан Иванов.
Благородного оленя не смутило присутствие специалиста. Он спокойно занимался своими делами, позируя на фоне Восточно-Саянских гор.
- Животное не пугается и не убегает. Наверное, чувствует, что рядом с ним защитник природы, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре, с приближением зимы у изюбрей в Бурятии наступил один из самых активных сезонов – сезон любви
. Специалисты называют этот период их жизни «рёв изюбря». В народе есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни.
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Животное не испугалось присутствия госинспектора
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