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В Бурятии у изюбрей наступил сезон любви

В Бурятии у изюбрей наступил сезон любви
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни

С приближением зимы у изюбрей в Бурятии наступил один из самых активных сезонов – сезон любви. Специалисты называют этот период их жизни «рёв изюбря».

В народе есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни.

Самцы благородного оленя издают трубные звуки, оповещая и самок, и самцов о себе на километры вокруг. Для осеннего учёта животных инспектор имитирует «рёв» оленя с помощью специальной трубы.

Таким образом государственные инспекторы БУ «Бурприрода» считают количество особей по голосам. При этом предельная дальность слышимости ревущего оленя в горах оценивается в пределах 4-5 км. Подсчитывается количество ревущих оленей в отдельных урочищах. По утрам «рёв» наиболее интенсивен, рассказали в пресс-службе «Бурприроды».

Так, работы по подсчёту благородного оленя ведутся в Худакском заказнике в Хоринском районе Бурятии.

 
На всей территории заказников запрещается нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами.

изюбри дикие животные

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