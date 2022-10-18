В Бурятии у изюбрей наступил сезон любви







На всей территории заказников запрещается нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами.





С приближением зимы у изюбрей в Бурятии наступил один из самых активных сезонов – сезон любви. Специалисты называют этот период их жизни «рёв изюбря».В народе есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни.Самцы благородного оленя издают трубные звуки, оповещая и самок, и самцов о себе на километры вокруг. Для осеннего учёта животных инспектор имитирует «рёв» оленя с помощью специальной трубы.Таким образом государственные инспекторы БУ «Бурприрода» считают количество особей по голосам. При этом предельная дальность слышимости ревущего оленя в горах оценивается в пределах 4-5 км. Подсчитывается количество ревущих оленей в отдельных урочищах. По утрам «рёв» наиболее интенсивен, рассказали в пресс-службе «Бурприроды».Так, работы по подсчёту благородного оленя ведутся в Худакском заказнике в Хоринском районе Бурятии.