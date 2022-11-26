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На севере Бурятии днём -28 градусов

На севере Бурятии днём -28 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 ноября по республике переменная облачность, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу -23,-28.

В Улан-Удэ днём слабый снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём -14,-16.
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