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В Агинском округе подвели итоги «Театральной осени»

В Агинском округе подвели итоги «Театральной осени»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Победителями стали коллективы из Цаган-Челутая, Зуткулея и Дульдурги

В Агинском Бурятском округе состоялся XXXIII межмуниципальный конкурс имени Даширабдана Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году свой талант и мастерство продемонстрировали четыре драматических коллектива и девять народных театров округа.

Конкурсные показы оценивало жюри, в составе которого вошли известные деятели культуры и искусств Забайкальского края и Бурятии. По итогам двухдневных театральных баталий лучшими признаны:
- среди драматических коллективов - драматический коллектив «Бэлиг», СП «Цаган-Челутай»;
- среди народных театров сельских учреждений культуры – Зуткулейский народный театр «Үльгэр»;
- среди народных театров районных учреждений культуры - Дульдургинский народный театр «Аяг».

Артистам вручены специальные премии видных деятелей культуры, внёсших вклад в развитие театрального искусства в Агинском Бурятском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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