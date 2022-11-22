В Бурятии посоревнуются юные художники и музыканты

Для них пройдёт олимпиада по искусству



14 декабря и 16-17 декабря в Улан-Удэ состоится республиканская олимпиада «Искусство думать и творить» для обучающихся детских школ искусств и средних специальных учебных заведений культуры и искусства. Среди конкурсных направлений – музыкальные дисциплины, изобразительное искусство, искусство театра.



- В Олимпиаде принимают участие учащиеся старших классов детских школ искусств, детских музыкальных школ (музыкально-теоретические дисциплины), учащиеся детских школ искусств, и детских художественных школ (не более трёх человек от ДХШ), - сообщили в колледже искусств имени Чайковского.



Мероприятие состоится в здании колледжа искусств им. Чайковского.

