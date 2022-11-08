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Фестиваль национальных культур прошёл в Улан-Удэ

Фестиваль национальных культур прошёл в Улан-Удэ
Общество, 
Участвовали 16 команд

Сегодня в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ состоялся молодёжный фестиваль национальных культур «Территория мира». Мероприятие было посвящено Дню народного единства. В фестивале приняли участие студенты и школьники образовательных организаций Советского района. Заявки на участие подали 16 команд.

- Наш фестиваль недаром называется «Территория мира», ведь Россия, Бурятия и наш замечательный город - это территория мира. Мира, в котором царят традиционные семейные ценности, дружба народов и патриотизм, - отмечают в мэрии.

К фестивалю ребята изучили традиции, обряды народов, проживающих в Улан-Удэ. Они представили на суд жюри презентации национальных кухонь, национальных костюмов и номера художественной самодеятельности.

В результате лучшими среди школ стали: первое место – школа №8, второе место – школа №54, третье место – гимназия №4. Среди ссузов победил Бурятский колледж технологий и лесопользования, второе место занял Бурятский хореографический колледж, третье место – Улан-Удэнский торгово-экономический техникум.
фестиваль национальная культура

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