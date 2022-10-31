За либретто к рок-мюзиклу вручили премию главы Бурятии

«У меня дыхание спёрло», - рассказала обладательница именной премии главы
28 октября в Бурятии отметили День бурятского языка. В том числе наградили победителей конкурса на соискание премии главы Бурятии в области развития бурятского языка «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» (Священный дар родного языка).
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в республике реализуется госпрограмма по сохранению и развитию бурятского языка. С прошлого года учреждена ежегодная именная премия главы Бурятии на соискание лучших практик развития бурятского языка.
В этом году премией отмечена работа народной артистки Бурятии Надежды Мунконовой – автора либретто первого бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+). Либретто написано по мотивам одноимённой поэмы Сергея Бахлаева. Это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным языком.
- Написание либретто и слов песен к рок-мюзиклу «Бальжан-Хатан» для меня стало интересным опытом. Если честно, тот факт, что мою работу отметили премией главы, стало большой неожиданностью. Если сказать по-бурятски, то бахархааб - у меня дыхание сперло. Даже слёзы подступили. Благодарю всех создателей этой постановки, - поделилась Надежда Мунконова.
Премьера постановки на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоялась в июне 2022 года. Музыкальным руководителем и дирижёром выступил маэстро Владимир Рылов, композитор – Сарантуя Жалцанова- Дмитриева, режиссёр – Олег Юмов. Рок-мюзикл был также показан со сцены в ФСК в рамках концерта- марафона «Нэгэдэе/Мы вместе» 8 октября.
- Первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан» покорил сердца не только жителей республики, но и многих гостей Бурятии. Поздравляем талантливую Надежду Мунконову с наградой и желаем дальнейших творческих успехов на литературном поприще! Отмечу, что постановка была создана в рамках подготовки к 100-летию республики, - рассказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Увидеть нашумевшую постановку «Бальжан Хатан» можно будет 7 и 8 декабря в Бурятском театре оперы и балета.
Возрастное ограничение 6+
За либретто к рок-мюзиклу вручили премию главы Бурятии
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