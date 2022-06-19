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В Улан-Удэ прошла премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан»

В Улан-Удэ прошла премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Роль Бальжан Хатан в разных составах исполнили Дина Санданова и Батчимэг Самбуу

В Бурятском театре оперы и балета 16 и 17 июня состоялась премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан» на музыку Сарантуи Жалцановой-Дмитриевой.

Это не просто новая постановка, а первый в истории республики рок-мюзикл на бурятском языке с участием солистов оперы, балета, хора и симфонического оркестра.

- Для меня в этом спектакле невероятная отрада – это музыка бурятского языка. С момента моего прихода в театр мы неоднократно говорили о том, что в рамках подготовки к 100-летию республики нам нужен в репертуаре спектакль на бурятском языке. Мы решили эту задачу таким образом, поставив рок-мюзикл, - отметил художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.

Маэстро выступил музыкальным руководителем и дирижёром в постановке. По его словам, это спектакль о любви и измене, верности и подлости, зависти и милосердии. Рок-мюзикл «‎Бальжан Хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком, это история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше своих личных интересов.

Масштабная постановка появилась на сцене Бурятского театра оперы и балета благодаря поддержке министерства культуры Бурятии. Рок-мюзикл «Бальжан Хатан» вырос из независимого творческого проекта – этно-рок-оперы с одноимённым названием, премьера которой состоялась в ноябре прошлого года. Автор проекта и режиссёр – Олег Юмов.

— Это ещё одно прочтение легенды Бальжан Хатан, которое вызывает гордость за свою землю и за то наследие, которое у нас есть. В спектакле очень искусно переплелись легенды и современность. Это выразилось как в тексте, музыке, так и в костюмах, декорациях и в оформлении в целом. И бурятский язык на оперной сцене, в мюзикле очень красиво звучал, красиво даже для тех, кто его не понимает, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Аншлаг и продолжительные овации – зрители приняли спектакль с восторгом:

«Прекрасный спектакль, прекрасные голоса, великолепная постановка, очень хорошая балетная труппа выступает и замечательные декорации. Ваш театр замечательный - замечательная акустика, всё очень хорошо воспринимается», - поделился Александр Рязанов, директор
Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина (Московская область).

«Прекрасный рок-мюзикл, великолепные актёры, балетная труппа, голоса очень сильные, подбор костюмов, всё -всё великолепно», - говорит зритель Максим Соболевский из Петропавловска-Камчатского.

«Это очень важный день для бурятского народа, потому что это первый бурятский рок-мюзикл, который действительно взорвал весь зал и пойдёт в народ. Это очень важная тема для нашего народа, это наша история - про сильных женщин, про бурятскую женщину, про единение народа, единение рода, про становление хори-бурят. Я очень благодарна всем авторам проекта, всем артистам театра оперы и балета, министерству культуры за такой проект», - поделилась Ульяна Раднаева.

«Я очень счастлива начать своё знакомство с культурой Бурятии с такой замечательной постановки. Я думаю, что ее ждёт неизменный, большой успех, потому что национальный рок-мюзикл - это так прогрессивно. Это так важно для театра - накануне 100-летия республики выпустить такой успешный спектакль. Я думаю, у него будет очень интересная судьба. Желаю бесконечной любви зрителей к этой постановке, чтобы на всех афишах задолго до постановки спектакля был «sold out»,- говорит Наталья Санникова, проректор Новосибирской консерватории, кандидат наук искусствоведения, член союза композиторов России.

Музыку к постановке написала композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева, автор либретто – Надежда Мунконова (по мотивам одноимённой поэмы Сергея Бахлаева), художники - Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова. Художником по свету выступил Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком Марка Захарова».

Роль Бальжан Хатан в разных составах исполнили Дина Санданова и Батчимэг Самбуу.

В рок-мюзикле «Бальжан Хатан» приняли участие народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, заслуженная артистка России Валентина Цыдыпова, заслуженный артист России Дамба Занданов, солисты оперы: Билигма Ринчинова, Баиржаб Дамбиев, Ирина Насанова, Мария Миронова, Александр Хандажапов, Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев, Саян Цымпилов, Галсан Ванданов, Бадма Гомбожапов, Елена Мохосова, а также артист Бурятского драматического театра Чимит Дондоков.



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