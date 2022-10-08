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В Улан-Удэ прошёл благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Желающих поучаствовать в благотворительном мероприятии собралось довольно много. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 

Сегодня, 8 октября, в Улан-Удэ прошёл благотворительный концерт-марафон в поддержку жителей Бурятии, участвующих в спецоперации, под названием «Нэгэдэе. Мы вместе». Зрительный зал физкультурно-спортивного комплекса был полностью заполнен.

Все деньги, полученные от продажи билетов, направят в поддержку мобилизованных жителей республики. Артисты и организаторы мероприятия участвовали бесплатно. 

Перед концертом глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к зрителям.

- Сейчас вся страна мобилизуется – от Камчатки до Калининграда. И с нашей республики призываются мужчины для того, чтобы встать на защиту родины. И мы все вместе должны собраться, чтобы помочь им победить. Государство, министерство обороны безусловно снабжает всем необходимым, но мы с вами понимаем, что на поле боя расход всего: одежды, средств защиты… происходит гораздо быстрее. Наши артисты сегодня выступают бесплатно, все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку наших ребят, на закупку необходимого для сохранения их жизней: средств защиты, бронежилетов, спальных мешков, тёплой одежды, для закупки квадрокоптеров, тепловизоров и всего остального, что помогает им выживать и побеждать, - сказал Алексей Цыденов.

Также он отметил единение людей. Во всех районах республики появились  народные пункты сбора в поддержку мобилизованных: кто-то собирает средства для приобретения необходимого, другие шьют вещи и различные изделия.

- Сегодня люди сбрасываются сами. Наши люди с республики Бурятия, как всегда, в трудную минуту доказали свою силу и единство. В районах кто-то шьёт, кто-то закупает… нет ни одного района, который бы остался в стороне. Все вместе сейчас сплотились, все работают на поддержку наших ребят, на помощь нашей стране, на защиту нашей родины. С таким сплочением, с таким единением мы безусловно победим. Наша задача сделать это как можно быстрее, - сказал руководитель региона.

Впервые на одной сцене были представлены четыре премьеры: рок-мюзикл «Бальжан хатан» (театр оперы и балета), «Зам-Life» (Государственный цирк Бурятии), «81-й театральный сезон» (театр «Байкал») и юбилейный концерт театра «Забава» «30 лет сохраняя традиции». Также выступили звёзды бурятской эстрады.

В фойе ФСК развернулась выставка-ярмарка. Там же состоялись мастер-классы от центров Национального музея, Иволгинского колледжа традиционных искусств, культурной автономии эвенков. Мастера перечислят выручку в фонд «Содействие».



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