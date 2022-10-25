В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова

Художник покажет в своих картинах просторы родной земли



3 ноября в Улан-Удэ начнёт работу персональная выставка народного художника Бурятии Баясхалана Лыксокова. Экспозицию в художественном музее имени Ц.С. Сампилова составят произведения, созданные в разные годы творчества. Разнообразен жанр представленных работ: пейзажи, портреты и жанровые картины.



- Баясхалан Эрдынеевич Лыксоков родился 20 января 1959 года в селе Хара-Шибирь Могойтуйского района Читинской области. В 1982 году окончил Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова – мастерскую монументальной живописи народного художника СССР, академика РАХ Ю.К. Королева. Приверженец реалистической, классической манеры живописи Баясхалан Лыксоков много работает на пленэре. За свои творческие годы художник создал многочисленные пейзажи малой родины: Аги, Забайкальского края, в частности пейзажи харашибирской земли, догойских простор, кункурских степей, Алханая и других, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Среди его работ особое место занимают портреты государственных, общественных и политических деятелей, выдающихся деятелей науки, образования, культуры Бурятии. Художником исполнено четыре галереи портретов: «Галерея почёта выдающихся деятелей образования и науки Республики Бурятия», «Галерея портретов председателей горисполкома и мэров города Улан-Удэ», «Галерея портретов министров культуры Бурятии», «Галерея руководителей органов законодательной власти Республики Бурятия». Всего создано более 120 портретов.



- На выставке будет представлено более 80 работ, в которых Баясхалан Эрдынеевич продолжает развивать лучшие традиции российской реалистической школы, включая традиции бурятских мастеров. Лиричность, тонкая передача состояний природы, узнаваемость местного ландшафта и колорита относится к отличительным сторонам пейзажной живописи художника, - пояснили в музее.



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