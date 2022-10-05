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В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России»

В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России»
Общество,  Фото:pixabay.com
Регистрационный этап продлится до 10 октября

В Бурятии стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Участниками могут стать действующие предприниматели и самозанятые граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Медиа бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес». Также предусмотрены специальные номинации: «Женский бизнес» и «Лучший проект в сфере ESG-технологий».

- Участие в конкурсе предоставляет возможность заявить о себе и представить Республику Бурятию на федеральном уровне, получить мощную медийную поддержку, новые возможности для своего бизнеса и найти новых партнёров, - сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».

Первый регистрационный этап продлится до 10 октября и включает в себя:
- подачу заявки по ссылке: https://tvoedelompr.ru ,
- и на сайте центра «Мой бизнес» по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-molodoy-predprinimatel-rossii_13635/ - регистрацию личного кабинета и тестирование на оценку экономических знаний и предпринимательских компетенций.

Возрастное ограничение 12+
Мой бизнес Бурятия министерство промышленности конкурс

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