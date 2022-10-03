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В Иркутске открыта стела «Город трудовой доблести»

В Иркутске открыта стела «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Монумент высотой более 30 метров возвели на транспортной развязке плотины ГЭС

1 октября в Иркутске состоялось торжественное открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Монумент высотой 31 метр установлен в центре транспортного кольца у плотины ГЭС. Место для памятного знака в честь трудового подвига иркутян в годы войны было выбрано путём открытого голосования горожан.

В мероприятии приняли участие более двухсот иркутян: представители органов власти, общественности, религиозных организаций, ветераны, почётные граждане города и области, делегации трудовых коллективов иркутских предприятий и жители столицы области.

Стела выполнена по проекту московского архитектора Дениса Стритовича. Его работа в ходе общественного голосования всероссийского конкурса была признана лучшей. Отличительная черта иркутской стелы – девять больших бронзовых панно, украшающих нижнюю часть монумента. Их тематику определили совместно с историками и иркутянами. В бронзовом исполнении на стеле – изображения знаковых объектов города, сыгравших ключевую роль в годы Великой Отечественной войны. Это завод тяжёлого машиностроения имени В.В. Куйбышева, Иркутский авиационный завод, Восточно-Сибирская железная дорога, курорт «Ангара», дворец пионеров, а также танк, собранный на иркутском авиазаводе на средства комсомольцев и названный в честь Зои Космодемьянской. Этот танк входил в колонну «Иркутский комсомолец» и является символом неразрывной связи в суровые годы войны фронта и тыла. Изображения объектов перенесены на панно с реальных фотографий военных лет, предоставленных музеем истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова.

Венчает стелу 25-метровый шпиль, на котором размещены изображения российского и иркутского гербов и текст указа о присвоении Иркутску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

- 1 мая 2021 года на месте будущей стелы был заложен камень. Работы по установке стелы начались весной 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Вокруг стелы благоустроено общественное пространство: сформированы и заасфальтированы дорожки, установлены лавочки, урны, в ночное время монумент освещает двадцать мощных софитов. За неделю до открытия более 350 иркутян приняли участие в акции по высадке деревьев и кустарников. Рядом с памятным знаком теперь растут 150 саженцев рябины и кизильника. Благоустройство территории продолжится.
Иркутск стела город трудовой доблести

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