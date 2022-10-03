В Иркутске открыта стела «Город трудовой доблести»

Монумент высотой более 30 метров возвели на транспортной развязке плотины ГЭС
1 октября в Иркутске состоялось торжественное открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Монумент высотой 31 метр установлен в центре транспортного кольца у плотины ГЭС. Место для памятного знака в честь трудового подвига иркутян в годы войны было выбрано путём открытого голосования горожан.
В мероприятии приняли участие более двухсот иркутян: представители органов власти, общественности, религиозных организаций, ветераны, почётные граждане города и области, делегации трудовых коллективов иркутских предприятий и жители столицы области.
Стела выполнена по проекту московского архитектора Дениса Стритовича. Его работа в ходе общественного голосования всероссийского конкурса была признана лучшей. Отличительная черта иркутской стелы – девять больших бронзовых панно, украшающих нижнюю часть монумента. Их тематику определили совместно с историками и иркутянами. В бронзовом исполнении на стеле – изображения знаковых объектов города, сыгравших ключевую роль в годы Великой Отечественной войны. Это завод тяжёлого машиностроения имени В.В. Куйбышева, Иркутский авиационный завод, Восточно-Сибирская железная дорога, курорт «Ангара», дворец пионеров, а также танк, собранный на иркутском авиазаводе на средства комсомольцев и названный в честь Зои Космодемьянской. Этот танк входил в колонну «Иркутский комсомолец» и является символом неразрывной связи в суровые годы войны фронта и тыла. Изображения объектов перенесены на панно с реальных фотографий военных лет, предоставленных музеем истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова.
Венчает стелу 25-метровый шпиль, на котором размещены изображения российского и иркутского гербов и текст указа о присвоении Иркутску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
- 1 мая 2021 года на месте будущей стелы был заложен камень. Работы по установке стелы начались весной 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Вокруг стелы благоустроено общественное пространство: сформированы и заасфальтированы дорожки, установлены лавочки, урны, в ночное время монумент освещает двадцать мощных софитов. За неделю до открытия более 350 иркутян приняли участие в акции по высадке деревьев и кустарников. Рядом с памятным знаком теперь растут 150 саженцев рябины и кизильника. Благоустройство территории продолжится.
В Иркутске открыта стела «Город трудовой доблести»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Иволгинском районе прошли соревнования по национальным видам спорта
Юные спортсмены уступили золотые медали представителям Томска
Она развернётся на пяти городских площадках
Спортсмены ВВО выиграли «бронзу» армейских соревнований по спортивной борьбе
Спортсмен из Улан-Удэ занял второе место в старшей возрастной группе
На счету спортсменов республики – первые победы
Некоторые автолюбители поменяли резину уже в сентябре
Летучая мышь залетела к людям на зимовку
Дома планируют выкупить, а жильцов расселить
Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ
В большой семье девочек больше, чем мальчиков
Полицейские навестили ветеранов и родителей коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей
За 10 дней зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года
Новые школы строят в Улан-Удэ и пригороде
Улан-удэнка Екатерина задала вопрос об игрушках