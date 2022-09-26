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В Бурятии выпал сентябрьский снег

В Бурятии выпал сентябрьский снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, БУ "Бурприрода"
Погода преподнесла сюрприз

25 сентября сразу в нескольких районах Бурятии выпал снег. Так, засыпало снегом село Багдарин в Баунтовском районе. Фотографиями с «Байкал-Daily» поделились местные жители.


Первый снег прошёл в Узколугском заказнике в Бичурском районе. Снимки заснеженного леса представило БУ «Бурприрода».


Узколугский заказник - один из первых заказников в России. Создан в 1973 году, но имеются данные от конца XIX века о «заказном» участке в 25 десятин леса около села Узкий Луг. На заказных участках полностью запрещалась любая деятельность. Площадь заказника – более 13 тысяч гектаров.


Отметим, ещё ранее, 16 сентября снег выпал в Снежинском заказнике в Закаменском районе. Кадрами поделился госинспектор БУ «Бурприрода» Баир Очиров.



Снежинский заказник - самый крупный в Бурятии заказник (площадь – 238,48 тыс. га). Он расположен в северо-восточной части Закаменского района и занимает обширную водосборную территорию реки Снежной в центральной части хребта Хамар-Дабан.

В заказнике обитают изюбрь, лось, сибирская косуля, кабарга, кабан, соболь, горностай, ласка, колонок, рысь, росомаха, лисица, бурый медведь, волк и другие животные. 



снег

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