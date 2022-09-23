Собственникам выданы предостережения
В Хоринском районе Бурятиии в КДП «Георгиевское» сельхозучасток общей площадью 160 тысяч квадратных метров зарос травой. Нарушение выявил инспектор управления Россельхознадзора во время выездного обследования земельных участков.
- Собственники наделов не проводят мероприятия по защите земель и охране почвы, за это предусмотрена административная ответственность, - сообщили в пресс-службе управления.
Владельцам наделов выданы предостережения.
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
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