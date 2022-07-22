Самолёты на Ольхон будут летать из Улан-Удэ дважды в день









Радостной новостью поделился гендиректор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



- Замечательная новость в разгар нашего туристического сезона! Единая дальневосточная авиакомпания, авиакомпания «СиЛА» открыли второй ежедневный рейс Улан-Удэ – Хужир. Это самый большой остров на Байкале – остров Ольхон. Рейс пользуется огромной популярностью. Я благодарен авиакомпаниям, что они нашли ресурс для того, чтобы дать возможность нашим пассажирам, туристам, полетать над Байкалом, посмотреть самый большой остров Байкала, увидеть замечательные виды горы Шаманки, мыса Хобой и замечательного Малого Моря. Все на рейс! Билеты разлетаются, поэтому, если вы решили сделать незабываемое путешествие над Байкалом – покупайте билеты прямо сейчас, - призвал Дмитрий Гармаев.







Радостной новостью поделился гендиректор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- Замечательная новость в разгар нашего туристического сезона! Единая дальневосточная авиакомпания, авиакомпания «СиЛА» открыли второй ежедневный рейс Улан-Удэ – Хужир. Это самый большой остров на Байкале – остров Ольхон. Рейс пользуется огромной популярностью. Я благодарен авиакомпаниям, что они нашли ресурс для того, чтобы дать возможность нашим пассажирам, туристам, полетать над Байкалом, посмотреть самый большой остров Байкала, увидеть замечательные виды горы Шаманки, мыса Хобой и замечательного Малого Моря. Все на рейс! Билеты разлетаются, поэтому, если вы решили сделать незабываемое путешествие над Байкалом – покупайте билеты прямо сейчас, - призвал Дмитрий Гармаев.

Из Улан-Удэ самолёты на Ольхон теперь будут летать дважды в день. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» и авиакомпания «СиЛА» открыли второй ежедневный рейс на этот байкальский остров.