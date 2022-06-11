В Бурятии лестницу к смотровой площадке в Монахово реконструируют

Площадка является одним из излюбленных мест туристов в Забайкальском нацпарке



Смотровая площадка в местности Монахово – одно из самых посещаемых мест на территории Забайкальского национального парка. Практически каждый турист оказывается здесь и, конечно, не упускает возможность полюбоваться замечательным видом Чивыркуйского залива с высоты.



— Вот только деревянная лестница, которая ведёт на эту площадку, заметно устарела и требует обновления. По этому поводу сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели встречу с подрядчиками, которые будут проводить реконструкцию объекта, - сообщают в «Заповедном Подлеморье».



Ныне существующая лестница возводилась 8 лет назад, за это время она успела обветшать, стала требовать постоянного ремонта, а в пиковый сезон просто не справляется с наплывом посетителей. «Количество туристов с каждым годом растёт, в связи с новыми обстоятельствами мы улучшаем туристическую инфраструктуру парка для удобства его посещения», - добавили здесь.



По плану реконструкции будет построен новый лестничный марш длиной 140 метров с расширенными ступенями, чтобы не сталкивались потоки поднимающихся и спускающихся гостей. Для большей надёжности и простоты эксплуатации лестницу сделают из металла.



В ближайшие дни будут произведены геодезические работы, а через неделю подрядчики планируют приступить к демонтажу старой лестницы и установке новой.



- К сожалению, на время реконструкции объекта подъём на смотровую площадку будет временно осложнён для гостей парка. Просим с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Новая лестница станет частью большого обновления инфраструктуры, которое сейчас происходит в местности Монахово, - заключили в «Заповедном Подлеморье».

