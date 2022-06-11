 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Бурятии лестницу к смотровой площадке в Монахово реконструируют

В Бурятии лестницу к смотровой площадке в Монахово реконструируют
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Площадка является одним из излюбленных мест туристов в Забайкальском нацпарке

Смотровая площадка в местности Монахово – одно из самых посещаемых мест на территории Забайкальского национального парка. Практически каждый турист оказывается здесь и, конечно, не упускает возможность полюбоваться замечательным видом Чивыркуйского залива с высоты.

— Вот только деревянная лестница, которая ведёт на эту площадку, заметно устарела и требует обновления. По этому поводу сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели встречу с подрядчиками, которые будут проводить реконструкцию объекта, - сообщают в «Заповедном Подлеморье».

Ныне существующая лестница возводилась 8 лет назад, за это время она успела обветшать, стала требовать постоянного ремонта, а в пиковый сезон просто не справляется с наплывом посетителей. «Количество туристов с каждым годом растёт, в связи с новыми обстоятельствами мы улучшаем туристическую инфраструктуру парка для удобства его посещения», - добавили здесь.

По плану реконструкции будет построен новый лестничный марш длиной 140 метров с расширенными ступенями, чтобы не сталкивались потоки поднимающихся и спускающихся гостей. Для большей надёжности и простоты эксплуатации лестницу сделают из металла.

В ближайшие дни будут произведены геодезические работы, а через неделю подрядчики планируют приступить к демонтажу старой лестницы и установке новой.

- К сожалению, на время реконструкции объекта подъём на смотровую площадку будет временно осложнён для гостей парка. Просим с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Новая лестница станет частью большого обновления инфраструктуры, которое сейчас происходит в местности Монахово, - заключили в «Заповедном Подлеморье». 
национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство односельчанина
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство односельчанина
Общество, 11.06.2022
Погибший состоял в отношениях с бывшей супругой подсудимого
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер-классы по ёхорам
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер-классы по ёхорам
Общество, 11.06.2022
Их проведут 16 июня в торговых центрах города
На пляже Забайкалья пройдёт турнир по футволею
На пляже Забайкалья пройдёт турнир по футволею
Общество, 11.06.2022
Игры пройдут по круговой системе в двух группах
В Бурятии по-прежнему дождливо
В Бурятии по-прежнему дождливо
Общество, 11.06.2022
Местами возможна гроза 
В Улан-Удэ всё-таки отметят праздник стрижки овец
В Улан-Удэ всё-таки отметят праздник стрижки овец
Общество, 10.06.2022
Новой датой праздника стало 17 июня
В Забайкалье разыграют «Кубок Тужи – 2022»
В Забайкалье разыграют «Кубок Тужи – 2022»
Общество, 10.06.2022
В ленд-арт парке проведут фестиваль спортивного ориентирования
В Иркутской области отметят народный праздник Троицы
В Иркутской области отметят народный праздник Троицы
Общество, 10.06.2022
Мероприятие проведут в этнографическом музее «Тальцы»
В центре Улан-Удэ развернётся «Ярмарка здоровья»
В центре Улан-Удэ развернётся «Ярмарка здоровья»
Общество, 10.06.2022
Врачи соберутся на площади Советов
Корвет «Алдар Цыденжапов» проводит учения в дальней морской зоне
Корвет «Алдар Цыденжапов» проводит учения в дальней морской зоне
Общество, 10.06.2022
Корабли Тихоокеанского флота пополнили запасы воды и топлива от танкера
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль интеллекта и творчества
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль интеллекта и творчества
Общество, 10.06.2022
Библиотека имени И.К. Калашникова приглашает на фестиваль «Мысли в городе»
В пожарной части в Бурятии вылупились птенцы ласточек
В пожарной части в Бурятии вылупились птенцы ласточек
Общество, 10.06.2022
Пожарные рассказали о пернатом пополнении
В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
Общество, 10.06.2022
Более 80 закаменцев планируют отпраздновать новоселье
Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»
Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»
Общество, 10.06.2022
После ремонта ливнёвки проблема огромной лужи не решилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^