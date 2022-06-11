Площадка является одним из излюбленных мест туристов в Забайкальском нацпарке
Смотровая площадка в местности Монахово – одно из самых посещаемых мест на территории Забайкальского национального парка. Практически каждый турист оказывается здесь и, конечно, не упускает возможность полюбоваться замечательным видом Чивыркуйского залива с высоты.
— Вот только деревянная лестница, которая ведёт на эту площадку, заметно устарела и требует обновления. По этому поводу сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели встречу с подрядчиками, которые будут проводить реконструкцию объекта, - сообщают в «Заповедном Подлеморье».
Ныне существующая лестница возводилась 8 лет назад, за это время она успела обветшать, стала требовать постоянного ремонта, а в пиковый сезон просто не справляется с наплывом посетителей. «Количество туристов с каждым годом растёт, в связи с новыми обстоятельствами мы улучшаем туристическую инфраструктуру парка для удобства его посещения», - добавили здесь.
По плану реконструкции будет построен новый лестничный марш длиной 140 метров с расширенными ступенями, чтобы не сталкивались потоки поднимающихся и спускающихся гостей. Для большей надёжности и простоты эксплуатации лестницу сделают из металла.
В ближайшие дни будут произведены геодезические работы, а через неделю подрядчики планируют приступить к демонтажу старой лестницы и установке новой.
- К сожалению, на время реконструкции объекта подъём на смотровую площадку будет временно осложнён для гостей парка. Просим с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Новая лестница станет частью большого обновления инфраструктуры, которое сейчас происходит в местности Монахово, - заключили в «Заповедном Подлеморье».
В Бурятии лестницу к смотровой площадке в Монахово реконструируют
Общество, Фото:
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