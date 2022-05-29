В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок



В Иркутске вынесен приговор 47-летнему мужчине, который обвинялся в разбое.



Летом 2020 года мужчина, зная, что его знакомый предприниматель отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, применил к нему насилие. Он избивал его и угрожал ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия злоумышленника. Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники мужчины похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.



По горячим следам подозреваемый был задержан. В ходе обысков на оптовой базе в Москве обнаружена и изъята часть масок. Больше половины товара мужчина со своими пособниками успел реализовать.



- В ходе следствия обвиняемый вину не признал, выдвигал различные версии, вводил в заблуждение потерпевшего и свидетелей. Следователи СК собрали полную доказательственную базу, которая была оценена судом и вынесен обвинительный приговор, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Приговором суда мужчина признан виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

