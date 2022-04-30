Студентки БГУ завоевали главный приз столичного фестиваля
В Москве завершился многожанровый фестиваль музыкантофф «Новая весна».
В культурном мероприятии приняли участие больше 400 артистов разных возрастов, которые показали жюри свои творческие силы в вокале, хореографии, инструментальном исполнительстве, а также в цирковом и театральном искусстве.
На московской сцене выступили студентки Бурятского госуниверситета - девушки из этно-студии «Аядон», сообщает пресс-служба учебного заведения. Артистки поразили жюри и зрителей своим исполнением «Песня радости» в номинации «Народный вокал» и завоевали Гран-при фестиваля.
Этно-студия «Аядон» из Бурятии с триумфом выступила в Москве
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