Этно-студия «Аядон» из Бурятии с триумфом выступила в Москве

Студентки БГУ завоевали главный приз столичного фестиваля



В Москве завершился многожанровый фестиваль музыкантофф «Новая весна».



В культурном мероприятии приняли участие больше 400 артистов разных возрастов, которые показали жюри свои творческие силы в вокале, хореографии, инструментальном исполнительстве, а также в цирковом и театральном искусстве.



На московской сцене выступили студентки Бурятского госуниверситета - девушки из этно-студии «Аядон», сообщает пресс-служба учебного заведения. Артистки поразили жюри и зрителей своим исполнением «Песня радости» в номинации «Народный вокал» и завоевали Гран-при фестиваля.