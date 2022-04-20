Накануне поздравляли тренера по футболу Василия Шантакова
Заслуженный тренер Бурятии, отличник народного образования России, заслуженный работник физической культуры Бурятии, тренер по футболу Василий Бандеевич Шантаков отметил 19 апреля свой 75-летний юбилей.
Добросовестный, трудолюбивый, справедливый, знающий и любящий свое дело воспитал немало спортсменов – членов сборной Бурятии, которые с успехов выступают на региональных, всероссийских и международных соревнованиях по футболу.
С тренерской работой Василий Бандеевич не расстался даже и в столь почтенном возрасте. Сейчас он возглавляет ветеранское движение футбола Бурятии, сообщает пресс-служба минкульта республики.
Заслуженный тренер Бурятии отметил 75-летний юбилей
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