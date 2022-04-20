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Заслуженный тренер Бурятии отметил 75-летний юбилей

Заслуженный тренер Бурятии отметил 75-летний юбилей
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Накануне поздравляли тренера по футболу Василия Шантакова

Заслуженный тренер Бурятии, отличник народного образования России, заслуженный работник физической культуры Бурятии, тренер по футболу Василий Бандеевич Шантаков отметил 19 апреля свой 75-летний юбилей.

Добросовестный, трудолюбивый, справедливый, знающий и любящий свое дело воспитал немало спортсменов – членов сборной Бурятии, которые с успехов выступают на региональных, всероссийских и международных соревнованиях по футболу.

С тренерской работой Василий Бандеевич не расстался даже и в столь почтенном возрасте. Сейчас он возглавляет ветеранское движение футбола Бурятии, сообщает пресс-служба минкульта республики.
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