В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом

Участвовать могут дети от 8 до 18 лет



В Бурятии объявлен творческий конкурс «Пётр Великий: история, традиции, мифы» среди учеников от 8 до 18 лет. Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, а также 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.



Как сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ, конкурс проводится в номинациях: «Изобразительное искусство», «Литературное творчество», «Социальная реклама (плакат) реформ Петра I», «Новые технологии (видео, анимация, мультимедиа)», а также в возрастных категориях: 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.



Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу по одной или нескольким из установленных номинаций, заполнить заявку на участие и направить работу до 15 мая на e-mail: kibanovam@mail.ru.



По итогам конкурса в каждой номинации будет определён победитель, вручены дипломы и поощрительные призы. Все участники получат благодарность/сертификат участника. Итоги будут подведены в рамках Дней славянской письменности и культуры в национальной библиотеке РБ (время будет указано дополнительно).



Возрастное ограничение 6+

