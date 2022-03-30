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В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом

В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет

В Бурятии объявлен творческий конкурс «Пётр Великий: история, традиции, мифы» среди учеников от 8 до 18 лет. Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, а также 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.

Как сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ, конкурс проводится в номинациях: «Изобразительное искусство», «Литературное творчество», «Социальная реклама (плакат) реформ Петра I», «Новые технологии (видео, анимация, мультимедиа)», а также в возрастных категориях: 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу по одной или нескольким из установленных номинаций, заполнить заявку на участие и направить работу до 15 мая на e-mail: kibanovam@mail.ru.

По итогам конкурса в каждой номинации будет определён победитель, вручены дипломы и поощрительные призы. Все участники получат благодарность/сертификат участника. Итоги будут подведены в рамках Дней славянской письменности и культуры в национальной библиотеке РБ (время будет указано дополнительно).

Возрастное ограничение 6+
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